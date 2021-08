Futuro das marcas está no mundo digital? Veja o que dizem especialistas

A Adventures, primeira Brandtech da América Latina, exibirá a quarta edição do Arena, evento focado em discutir temas relevantes para o mercado de marketing. Online e gratuito, o evento vai ao ar nesta quinta-feira, 26, a partir das 19h, e vai trazer o tema "DNVBs" para debate entre profissionais experientes da área.

As Digitally Native Vertical Brands (DNVBs) são marcas que já nascem no mundo digital e, mesmo com seu crescimento e sucesso, seguem utilizando o mesmo canal para vendas e atendimento ao cliente. Elas são mais preparadas para entender e se relacionar com o consumidor, de maneira a otimizar a experiência dos clientes.

A Adventures, inclusive, já começou a criar o maior ecossistema de marcas nativas digitais das Américas. Com a criação, desenvolvimento, aquisição e investimentos em DNVBs, a empresa deve funcionar como um hub de aceleração dessas marcas com alto potencial de crescimento.

Devido ao sucesso dos eventos anteriores, a quarta edição do Arena seguirá sendo transmitida no canal do YouTube da Adventures e contará com nomes de peso desse mercado como:

Julia Petit, Chief Creative Officer. Da Sallve;

Stella Brant, sócia e CMO da Liv Up;

Andre Yui, fundador e CEO da Key Design;

Amit Eisler, cofundador, Head of E-Commerce e Customer Experience da Zissou;

Felipe Szpigel, fundador e CEO da Five Drinks Co.

DNVBs: esse é o futuro das marcas?

O evento é dividido em blocos de 15 minutos, onde os convidados especiais falam com os anfitriões, Rapha Avellar e Ricardo Dias, compartilhando ideias e experiências que podem ajudar a guiar o mercado para uma nova era do marketing moderno.

Segundo Rapha Avellar, fundador da Adventures, o Arena sempre busca reunir grandes nomes do mercado, com o intuito de gerar insights que possam guiar as marcas para o futuro do marketing.

“Nosso objetivo com esse evento é debater com os maiores players do mercado sobre o que as DNVBs podem nos ensinar em relação ao relacionamento com o cliente”, explica o fundador.

Junto com Rapha Avellar, Ricardo Dias, também fundador da Adventures, ajuda na missão de levar um conteúdo que possa agregar valor aos espectadores, principalmente os que se interessam ou trabalham na área de marketing. Os debates de experiências e ideias acontecem com profissionais renomados do ramo.

Acompanhe o próximo Arena

Tema: DNVBs: esse é o futuro das marcas?

Quando: dia 26/8, quinta-feira, às 19h

Onde: exibido pelo canal da Adventures no YouTube

Inscrições: devem ser feitas por meio da landing page do Arena