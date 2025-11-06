Marketing

FSB Holding compra a Calia e reforça aposta no mercado publicitário

Com a aquisição, a holding passa a movimentar R$ 700 milhões em mídia e amplia seu ecossistema de 12 empresas

Marcos Trindade, CEO e sócio-controlador da FSB Holding: integração da Calia fortalece a oferta de soluções completas em comunicação (Divulgação)



Juliana Pio




Publicado em 6 de novembro de 2025 às 12h19.

A FSB Holding anunciou nesta quinta-feira, 6, a compra da agência de publicidade Calia, com sedes em Brasília e São Paulo. Com a transação, o grupo passa a movimentar um volume de compra de mídia de R$ 700 milhões e reforça sua presença no segmento publicitário, área que vem ganhando peso dentro do ecossistema da holding.

O movimento dá sequência à incorporação da Jotacom e da produtora Santeria, e ocorre em um momento de crescimento do setor, que avançou 10% em 2024 e movimentou R$ 88 bilhões, segundo a Kantar Ibope Mídia. “O investimento em mídia no Brasil representa uma grande oportunidade para um grupo integrado como o nosso, que já atende mais de 400 clientes”, diz Diego Ruiz, sócio controlador responsável pela estratégia de crescimento e investimentos da FSB Holding.

Com a chegada da Calia, o grupo passa a reunir 12 empresas que atuam de forma complementar em gestão de reputação, comunicação e marketing — entre elas, Loures Consultoria, Giusti Creative PR, Seta, Beon, Nexus, Deck, Involv e Bússola.

Pelo acordo, realizado com 100% de capital próprio, a FSB Holding passa a deter 80% da Calia. O sócio e até então vice-presidente financeiro e de operações, Gustavo Mouco, permanece com 20% e assume o comando da agência, com base em Brasília. O atual presidente, Humberto Pandolpho, integrará o conselho de publicidade da holding, enquanto o vice-presidente José Augusto Nigro seguirá na gestão da Calia. O valor da operação não foi informado.

“Fazer parte desse completo ecossistema de comunicação nos orgulha e ratifica a relevância e o valor da empresa que construímos ao longo dos anos. As sinergias resultantes dessa operação tornam a Calia ainda mais forte e refletem em uma oferta de soluções integrada aos nossos clientes”, diz Gustavo Mouco, sócio e líder da agência.

Fundada há 29 anos, a Calia tem mais de 200 profissionais e ocupou a 24ª posição no ranking de compra de mídia de 2024, segundo o Cenp-Meios. O portfólio inclui clientes como Caixa Econômica Federal, Britânia Airfryers, Embratur, Ministério da Saúde, Confederação Nacional do Comércio, Secretaria de Comunicação da Presidência da República e governo do Distrito Federal.

Para o CEO e sócio-controlador Marcos Trindade, a integração da Calia vai fortalecer a oferta de soluções completas em comunicação. “A chegada da agência amplia nosso portfólio de gestão de reputação, reforça nosso modelo de partnership, trazendo novos sócios, e consolida nossa presença em todo o espectro da comunicação — das relações públicas à mídia.”

Esta é a terceira movimentação da FSB Holding neste ano. Em junho, o grupo adquiriu participação minoritária na produtora Santeria, marcando sua entrada no setor de produção. Em agosto, assumiu o controle integral da Jotacom, responsável pela comunicação de marcas como Duolingo, Burger King, Heinz e B3.

“Com a experiência offline da Calia, o digital avançado da Jotacom e a força criativa da Santeria, além da agência de influência Deck, nosso objetivo é figurar entre as maiores compradoras de mídia do país”, destaca Trindade.

Para Alexandre Loures, sócio responsável pela área privada, o avanço em publicidade reforça a relevância do setor corporativo dentro do grupo. “Desde a nossa aquisição, a Jotacom cresceu cerca de 300% com novos clientes e sinergias dentro do ecossistema. Esse aumento consolidou a importância do setor privado da FSB Holding, hoje responsável por 70% do nosso faturamento”, afirma.

