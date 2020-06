Fini entra no delivery em meio à pandemia de covid-19

Quem estiver com vontade de comer um doce da marca Fini não precisará mais sair correndo de máscara e álcool em gel na bolsa: a partir desta quarta-feira, 24, a marca fará parte do catálogo de locais elegíveis para entregas no aplicativo iFood. O serviço já está disponível em mais de 25 franquias de vários shoppings em diferentes regiões do Brasil.

Pelo aplicativo será possível comprar alguns dos clássicos da marca, como o Tubes de Morango Cítrico, as Dentaduras e os Ursinhos. O valor mínimo para compras é de 20 reais.

Em comunicado enviado à imprensa, a Fini afirmou que fará parcerias com influenciadores digitais para divulgar a iniciativa. No portfólio da Fini nos aplicativos de entrega estão disponíveis mais de 100 produtos, incluindo opções exclusivas das franquias importadas da Espanha, além dos clássicos da marca, como o Tubes Morango Cítrico, Beijos de Morango, Dentaduras e Ursinhos e itens presenteáveis como pelúcias, pipoca, algodão doce.

Segundo o gerente de novos negócios da Fini, Patrick Ramos, o serviço já está funcionando gradativamente há um mês e apresenta um crescimento de 180% no tíquete médio das vendas pela franquia. “Nosso objetivo é buscar novos canais de venda e oportunidades para ampliar a atuação dos franqueados da rede. Tem sido um projeto de muito sucesso, e continuamos firmes em nosso propósito de levar boas surpresas”, afirmou Ramos em um comunicado.

A decisão vai ao encontro com a tomada por outras lojas tradicionais, como a Cacau Show, a sorveteria Bacio di Latte e a loja Cacau Brasil, que também entraram na onda do delivery para sanar as perdas que aconteceram com o fechamento das lojas físicas pela covid-19.

Em abril deste ano, o iFood bateu a marca recorde de 30,6 milhões de pedidos — o que representa, em média, cerca de 1 milhão de entregas por dia durante a pandemia. Uma boa oportunidade para que as empresas surfem esse hype.