On anuncia Tamara Klink como embaixadora no Brasil

RESUMO ＋ A marca suíça de artigos esportivos On anunciou a velejadora Tamara Klink como embaixadora no Brasil. Segundo comunicado da companhia, a parceria prevê o fornecimento de calçados, roupas e acessórios para a preparação física de Klink, conhecida por expedições solitárias pelo Atlântico e pelo Ártico.

A On, marca suíça de artigos esportivos, anunciou Tamara Klink como embaixadora no Brasil. Em comunicado, a companhia afirma que a parceria prevê o fornecimento de calçados, roupas e acessórios para a preparação física da velejadora, que ganhou projeção internacional ao realizar expedições solitárias pelo Atlântico e pelo Ártico.

Aos 29 anos, Klink construiu uma trajetória ligada à navegação em condições extremas. Em 2021, cruzou o Oceano Atlântico sozinha, em uma viagem que deu origem ao livro Nós: o Atlântico em solitário. Entre 2023 e 2024, passou oito meses a bordo de seu veleiro na Groenlândia, durante o inverno do Ártico, tornando-se a primeira mulher registrada a realizar a invernagem solitária na região. Em 2025, concluiu a Passagem Noroeste, rota marítima que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico pelo Ártico, também em solitário.

Na parceria com a On, a navegadora terá acesso a produtos voltados a atividades ao ar livre, força, mobilidade e recuperação.

“Estamos muito felizes em receber a Tamara Klink no time On”, afirma Alexandre Martinez, diretor de marketing da marca no Brasil, em comunicado. Segundo o executivo, a trajetória da navegadora e sua relação com a natureza foram fatores considerados na escolha da embaixadora.

Foco no mercado brasileiro

Fundada em 2010, em Zurique, na Suíça, a On construiu sua atuação no segmento de corrida de alto desempenho e vem ampliando o portfólio para outras categorias, incluindo vestuário e acessórios. A empresa tem o ex-tenista Roger Federer entre seus acionistas e patrocina o tenista brasileiro João Fonseca.

No Brasil, a companhia começou a operar por meio de canais digitais e parceiros multimarcas, e inaugurou suas primeiras lojas próprias em São Paulo entre julho e agosto de 2026. O país é considerado um mercado estratégico para a expansão da marca nas Américas.

A parceria com Klink também será apresentada em um filme de campanha baseado no poema Eu moro no movimento, escrito pela própria velejadora. A produção será divulgada no perfil da On Brasil no Instagram.