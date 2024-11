Fiat convida motoristas 'virgens' para dirigir o primeiro híbrido

A montadora Fiat lançou uma nova campanha para promover seus primeiros modelos híbridos, Pulse e Fastback, equipados com o motor T200 Hybrid. A ação, criada pela agência Leo Burnett, explora a experiência de motoristas ao dirigirem um carro híbrido pela primeira vez. Ao som de 'Like a Virgin', de Madonna, o filme publicitário estreou nesta quinta-feira, 7, na TV.

Com o mote “Sua primeira vez num híbrido tem tudo para ser um Fiat”, a campanha traça um paralelo com os rituais de passagem da vida, mostrando adultos que revivem o deslumbramento com a possibilidade de vivenciar algo especial pela primeira vez.

A divulgação inclui ações em streaming, mídias digitais, out of home (OOH, mídia externa) e a participação de personalidades como Ingrid Guimarães, Monica Martelli, Marcelo Novaes e Pedro Novaes, que compartilham histórias reforçando a mensagem da Fiat sobre a introdução de motoristas ao universo dos veículos híbridos.

Para promover novas conversas em torno do tema 'primeira vez', a campanha ainda convida 'motoristas virgens' a assistirem ao filme em primeira mão, junto a influenciadores que compartilharão suas experiências nas redes sociais.

“De forma descomplicada e alinhada ao posicionamento da Fiat, convidamos o público a conhecer a tecnologia dos híbridos, que está em sintonia com nossa missão de oferecer uma mobilidade mais limpa, segura e acessível”, diz Frederico Battaglia, vice-presidente de marketing e comunicação de marca da Stellantis para a América do Sul, dona da Fiat.

Vinicius Stanzione, chief creative officer da Leo Burnett, reforça que a campanha visa consolidar a montadora como uma marca que transforma o dia a dia dos consumidores, oferecendo segurança e inovação para novas experiências. “Queremos que as pessoas vejam a Fiat não apenas como uma marca, mas como parte de suas histórias”, afirma.

A produção do filme publicitário foi realizada pela produtora Don't Touch My Soda, com direção de Felipe Mansur e trilha sonora da agência Canja. Assista.