Fanta amplia portfólio e lança novo refrigerante com sabor de caju

Conhecida por sua variedade de sabores, como laranja, uva, maracujá e guaraná, a Fanta vai ampliar o seu portfólio no Brasil. No próximo mês de julho, a marca da Coca-Cola lança um refrigerante na versão caju.

A bebida será inicialmente distribuída no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Depois, chegará gradativamente às demais regiões do país. De acordo com Ted Ketterer, head de marketing da Coca-Cola Brasil, a novidade tem como foco o público jovem. Embora a categoria de refrigerantes seja bastante popular no Brasil, especialmente por causa da variedade de sabores e marcas, o consumo caiu 20% nos últimos seis anos, segundo levantamento do Ministério da Saúde.

"Fanta Caju foi criado para proporcionar aos consumidores jovens de espírito uma experiência verdadeiramente divertida por meio de um sabor tradicionalmente brasileiro e promete ser um novo aliado nas ocasiões de snack. O país é um dos maiores produtores mundiais de caju. Este lançamento reafirma o compromisso da marca em oferecer experiências únicas e surpreendentes para o paladar dos consumidores”, diz Ketterer.

Para promover a nova bebida, a Fanta organizou diversas experiências especiais em pontos de venda, com ativações que incluem brindes, cenários vibrantes para fotos e amostras do produto. Essas ações ocorrerão em cidades como Cariri, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Teresina e Vitória.

O lançamento também contará com uma colaboração de “Caju e Castanha”, composta pelo José Roberto (Castanha) e Ricardo (o novo Caju), no lugar de seu tio, José Albertino. A dupla, conhecida por suas letras perspicazes e bem-humoradas que refletem a vida e a cultura do Nordeste brasileiro, realizará um desafio de repente, uma forma de poesia improvisada com versos harmonizados e entoados com agilidade e fluidez.

