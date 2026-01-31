Premier League: acompanhe todos os jogos deste sábado, 31 (OLI SCARFF/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 10h26.
A Premier League tem rodada cheia neste sábado, 31, com cinco partidas ao longo do dia.
O destaque fica para Chelsea x West Ham e Liverpool x Newcastle, que fecham a programação.
Horário: 12h
Onde assistir: X Sports e Disney+
Horário: 12h
Onde assistir: ESPN e Disney+
Horário: 12h
Onde assistir: ESPN e Disney+
Horário: 14h30
Onde assistir: ESPN e Disney+
Horário: 17h
Onde assistir: Disney+