Esporte

Premier League: acompanhe todos os jogos deste sábado, 31

Destaque fica para Chelsea x West Ham e Liverpool x Newcastle, que fecham a programação

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 10h26.

A Premier League tem rodada cheia neste sábado, 31, com cinco partidas ao longo do dia.

O destaque fica para Chelsea x West Ham e Liverpool x Newcastle, que fecham a programação.

Brighton x Everton

Horário: 12h

Onde assistir: X Sports e Disney+

Leeds x Arsenal

Horário: 12h

Onde assistir: ESPN e Disney+

Wolverhampton x Bournemouth

Horário: 12h

Onde assistir: ESPN e Disney+

Chelsea x West Ham

Horário: 14h30

Onde assistir: ESPN e Disney+

Liverpool x Newcastle

Horário: 17h

Onde assistir: Disney+

