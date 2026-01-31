‘Escolha bem seu gestor, um líder pode abrir ou fechar portas’, diz CEO de multinacional

Da pequena Geithus, uma cidade a cerca de uma hora de Oslo, à liderança de uma multinacional presente em mais de 100 países, a trajetória de Tove Andersen é marcada por ciência, tecnologia e propósito.

Criada no interior da Noruega, ela transformou essa curiosidade em formação acadêmica sólida — matemática, física e ciências — pela Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia (NTNU), onde concluiu o mestrado antes de iniciar sua carreira no Centro Norueguês de Computação. Ali, trabalhou em projetos pioneiros de reconhecimento facial e de escrita manual, décadas antes de essas tecnologias se tornarem parte do cotidiano.

Após quase 30 anos de carreira — sendo 24 deles na empresa de fertilizantes, Yara, onde ocupou posições globais de liderança em diferentes áreas do negócio — Andersen assumiu, em agosto de 2021, a presidência e o cargo de CEO da Tomra, empresa norueguesa de tecnologia especializada em soluções baseadas em sensores, reciclagem, economia circular e otimização de recursos. Hoje, a companhia está presente em mais de 100 países, soma mais de 5.300 funcionários, ultrapassa 113 mil instalações globais e registrou receita de 1,348 bilhão de euros em 2024.

À frente da Tomra, Tove Andersen lidera uma estratégia que conecta inovação tecnológica, sustentabilidade, diversidade e pessoas, com a ambição de dobrar o tamanho do negócio a cada cinco anos e posicionar a empresa como uma das protagonistas globais da transição para a economia circular.

A seguir, veja a entrevista completa da executiva à EXAME, concedida durante o evento Rede Women in Business, realizado nesta quinta-feira (29), em São Paulo, pelo consulado da Noruega.

Você assumiu o cargo de presidente e CEO da TOMRA em agosto de 2021. Sempre aspirou chegar a essa posição?

Nunca tracei um plano para me tornar CEO. Para mim, sempre foi sobre fazer um trabalho com propósito, entregar resultados sólidos e ajudar as pessoas ao meu redor a terem sucesso. Também tive sorte: ao longo da minha carreira, contei com líderes que acreditaram em mim, me apoiaram e me deram oportunidades. Esse apoio foi fundamental.

Quando a TOMRA me recrutou, conduziu um processo muito aprofundado, conversando com muitas pessoas com quem trabalhei ao longo dos meus 24 anos na Yara. O retorno consistente e positivo sobre mim como líder, colega e pessoa foi um fator decisivo para a decisão final. Essa experiência reforçou algo em que acredito profundamente: reputação não se fabrica, ela é construída ao longo dos anos com base no que você entrega e em como entrega.

Quais foram os maiores desafios para chegar ao topo de uma empresa global?

Trabalhar em empresas globais como Yara e TOMRA significa lidar com complexidade constante. Ao longo da minha carreira, atuei em todas as áreas do negócio: cadeia de suprimentos, produção, marketing, com pessoas de diferentes setores, geografias e etapas da cadeia de valor. Saber lidar com a complexidade mantendo o foco nos objetivos mais importantes é fundamental.

Nos quatro anos desde que me tornei CEO da TOMRA, enfrentamos grandes disrupções externas — de desafios na cadeia de suprimentos à inflação, aumentos repentinos de juros e tarifas — que impactaram nossos clientes e a rentabilidade. Também precisei equilibrar um negócio presente em mais de 100 mercados, sabendo que nem todos os segmentos se movem na mesma direção ao mesmo tempo. Em alguns momentos, houve crises que exigiram decisões rápidas e serenas, como o ataque cibernético que enfrentamos em 2023. Manter o foco, a transparência e uma visão de longo prazo, tanto diante das pressões do mercado quanto dos desafios operacionais, tem sido essencial.

A TOMRA possui metas ou objetivos formais de diversidade?

Sim, trabalhamos para alcançar um equilíbrio de 50/50 entre gêneros em todas as novas contratações e superar 30% de mulheres em cargos de liderança sênior. Um dos caminhos para isso é a nossa iniciativa formal de desenvolvimento de lideranças, criada especificamente para apoiar o crescimento e a progressão de carreira de talentos sub-representados na organização, o INCLUDE.

Diversidade é uma prioridade estratégica para nós, não apenas uma iniciativa, e sustentamos isso por meio do apoio ativo aos nossos Grupos de Afinidade globais — de mulheres, diversidade cultural e LGBTQ+.

A Noruega é amplamente reconhecida por valorizar a saúde mental e o bem-estar. Quais benefícios e iniciativas a Tomra oferece atualmente para promover a saúde e o bem-estar dos funcionários?

Na TOMRA, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho não é um benefício extra, é parte central de como apoiamos nossas pessoas. Oferecemos políticas de trabalho flexíveis que se adaptam à vida real, reconhecendo que cada pessoa tem circunstâncias diferentes e que o bem-estar deve sempre vir em primeiro lugar.

Promovemos ativamente uma cultura em que os funcionários podem recarregar as energias, estabelecer limites saudáveis e encontrar um ritmo que funcione para eles — no trabalho, em casa e em todos os espaços entre esses dois. Desde iniciativas de bem-estar e apoio psicossocial até orientações para líderes sobre como fomentar equipes seguras e equilibradas, estamos comprometidos em ajudar nossos colegas a prosperar em todas as fases da vida. Parte disso é oferecer uma política global de licença parental com, no mínimo, oito semanas de licença totalmente remunerada para homens e mulheres. Quando nossas pessoas se sentem apoiadas e energizadas, elas entregam o seu melhor, e é isso que impulsiona a TOMRA.

Quais são as expectativas e metas de crescimento da empresa para este ano?

Temos a ambição de dobrar o tamanho do negócio a cada cinco anos. Neste ano, nosso foco é adaptar a empresa às necessidades atuais do mercado, ao mesmo tempo em que continuamos a construir um negócio robusto, diverso e preparado para o futuro. Tudo isso mantendo um compromisso firme com o avanço da otimização de recursos, a maximização do valor dos materiais e o fortalecimento da segurança global de recursos.

Com o apoio de um ambiente regulatório favorável e da crescente demanda por soluções circulares, vemos oportunidades sólidas pela frente.

Que conselho você daria às mulheres em posições de liderança ou àquelas que aspiram chegar a elas?

Escolha bem seu gestor, um líder que apoia pode abrir portas, enquanto um que não apoia pode limitá-la. Seja autêntica: sua reputação vem do que você entrega e de como entrega. Construa relações fortes com pessoas que acreditam em você e procure elevar outras pessoas ao longo do caminho. Tome iniciativa, em vez de aceitar situações que você ainda não tentou mudar, e mantenha-se curiosa e aberta ao aprendizado. Acima de tudo, seja genuína, as pessoas seguem líderes em quem confiam.

Quais são as principais inovações ou lançamentos de produtos esperados para os próximos anos?

A TOMRA está avançando em tecnologias de sensores de alta precisão, expandindo as capacidades de separação de resíduos mistos e escalando novas soluções por meio da TOMRA Horizon, nosso braço de venture capital que explora novos modelos de negócios circulares e parcerias. Projetos recentes em instalações de alta capacidade para separação de matéria-prima plástica demonstram nossa trajetória rumo a sistemas de recuperação de materiais mais automatizados e de alta pureza. Já nossos sistemas de reuso exploram a criação de alternativas convenientes e escaláveis aos plásticos de uso único, tanto para festivais e eventos quanto para cidades.

Qual é a visão da TOMRA para os próximos 10 anos em relação à economia circular global?

Nossa visão é liderar a revolução dos recursos e viabilizar um mundo em que o resíduo seja visto como um recurso valioso. Na próxima década, a TOMRA pretende acelerar sistemas circulares globalmente, melhorando taxas de coleta, separação, reutilização e reciclagem por meio de tecnologia, articulação de políticas públicas e parcerias. Com os marcos regulatórios adequados e a adoção de soluções comprovadas, o mundo pode escalar significativamente a circularidade e reduzir seu impacto ambiental.