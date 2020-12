Família Gil se reúne para nova campanha de Natal da Hering

Separada há meses por conta da pandemia de covid-19, a família Gil se reuniu á convite da Hering para uma tradicional troca de presentes de fim do ano, afim de celebrar pluralidade das cores e seus diversos significados, reunindo fé e cultura na nova campanha de Natal da marca.

Os 24 familiares – além de Gilberto e sua esposa Flora, são oito filhos e seus cônjuges, dez netos e uma bisneta – celebraram a união ao som da canção “Andar com Fé”. “É um mantra de vida. Qualquer dificuldade que eu esteja passando, tenho essa música na mente”, conta Bela Gil. “Ela ilustra os momentos de dificuldade que superamos juntos e mostra a nossa união como família, de estarmos sempre protegendo uns aos outros”, complementa.

Segundo a empresa, a família Gil foi escolhida para participar, pois por meio da arte, representa a união e o amor incondicional presente nos lares brasileiros.

Repleta de espiritualidade e de esperança, especialmente em um momento tão sensível, a nova campanha da marca se inspira na simbologia, que ganha ainda mais significado na virada do ano com desejos para o futuro. Além do tradicional branco, que representa paz e tranquilidade, a cor amarela pode ser usada por quem deseja prosperidade, o verde, harmonia, e o rosa, afeição, por exemplo.