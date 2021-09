Ex-executiva do Rock in Rio é primeira CEO de time de eSport MIBR

Executiva com passagens em empresas como Rock in Rio e Game XP, Roberta Coelho assume nesta quarta-feira, 29, a posição de CEO da empresa dona de um dos mais antigos times de eSports do Brasil, o MIBR, que atua principalmente em jogos de Counter Strike (CS:GO).

Por quase 10 anos na Rock in Rio, a executiva foi vice-presidente de finanças e responsável pela área de novos negócios da empresa de Roberto Medina. Coelho também foi diretora do Game XP, maior festival de games da América Latina, que nasceu como uma arena dentro do Rock in Rio e ganhou vida própria em 2018.

“Foi a Game XP que me aproximou do universo dos games. Lá, ajudamos a contribuir para a valorização do cenário feminino de eSports com a criação da Grrrls League”, diz Coelho.

Fundada em 2003, o MIBR conquistou o primeiro título mundial do Brasil no eSport. A marca, porém, foi desativada em 2012 e voltou em 2018 depois da empresa americana Immortals Gaming Club (IGC) adquirir os direitos da marca. Avaliada em 210 milhões de dólares, a IGC é considerada a quinta maior empresa de eventos de eSports no mundo.

Com a chegada de Coelho ao MIBR, o plano é atrair outras grandes marcas para o universo do eSports e ampliar a atuação da empresa na área de entretenimento. Em setembro, o Itaú Unibanco passou a ser patrocinador do MIBR nos times de Counter Strike e de Rainbow Six (que conta com um time feminino).

“O Itaú chegou ao MIBR para ajudar a contar as histórias de quem são os atletas do MIBR e o que eles fazem quando não estão na frente da tela do computador”, diz Coelho.

Além do banco, a MIBR tem outros cinco patrocinadores, mas a maioria é do universo gamer como a Betway (plataforma online de apostas).

De acordo com a Gamers Club, o Brasil tem cerca de 2,5 milhões de jogadores de CS:GO, sendo o quarto maior mercado para a plataforma. No mundo são mais de 28 milhões de jogadores.

MERCADO EM EXPANSÃO

O mercado de eSports vem crescendo cada vez mais e se posicionando como um dos principais players do mundo esportivo. Dados levantados pela consultoria Alvarez & Marsal apontam que o setor deve faturar US$ 1,1 bilhão em 2021, um aumento de 14,5% na receita global, ultrapassando a economia mundial (5,5%).

O segmento foi um dos que menos sofreu com a pandemia, registrando uma queda de apenas 1,09% em 2020 em relação ao ano anterior, passando de US$ 957,5 milhões para US$ 947,1 milhões. E, com a modalidade ganhando cada vez mais notoriedade, a previsão é que as receitas alcancem US$ 1,6 bi até 2024.

