Estrella Galicia lança websérie com Camila Queiroz e Klebber Toledo

O casal de atores Camila Queiroz e Klebber Toledo são os mais novos parceiros da cerveja Estrella Galicia no Brasil, que começa agora sua parceria com celebridades do país. Segundo a marca, que tem parcerias com a série La Casa de Papel, da Netflix, este um dos movimentos de marca mais importantes fora da Europa.

Camila e Klebber chegam logo após a empresa anunciar a implantação de uma nova fábrica no Brasil, em Araraquara (SP), e uma parceria de 12 anos de distribuição com o Sistema Coca-Cola.

"A vinda da Camila e do Klebber só reforçam nosso compromisso com o mercado brasileiro. Buscamos nomes que podemos definir como “Incomparáveis”, assim como nossa nova campanha e nossas cervejas. Tenho certeza que com esses ingredientes desfrutaremos de ótimos momentos juntos que nos ajudarão a passar nossa mensagem aos amantes da cerveja em todo o país", diz Dante Grassi, diretor de marketing da Estrella Galicia na América Latina.

A agência Fillet estruturou a campanha “Incomparável” e traçou um plano de buscar os embaixadores para ajudar a reforçar os principais valores da marca.

“O que mais chamou a atenção no casal foi quando a gente se aproximou para contar um pouco da nossa proposta e descobrimos todo o cuidado que eles têm com o trabalho e nas demais coisas que fazem, e isso tem uma proximidade enorme com os princípios da Estrella Galicia. Além disso, eles trabalham muito em torno de saudabilidade, se cuidam bastante, o que vai de encaixe com a proposta dos rótulos da Estrella Galicia Sem Glúten e Estrella Galicia 0,0”, afirma o diretor e um dos sócios da Fillet, Rodrigo Mauger.

Websérie

Os atores também participarão de uma Websérie que contará com outros personagens — estes serão apresentados em breve pela marca. Com o casal, Camila e Klebber, a ideia é montar episódios baseados no novo conceito da marca, traçando um paralelo entre os valores de Estrella Galicia e atributos da personalidade dos dois.

“O vídeo os mostrará em seus locais prediletos, falando sobre sua vida, enquanto fazem uma atividade rotineira. A ideia é captar esses momentos para criarmos uma narrativa", diz Mauger.

Segundo os atores, outras cervejarias já haviam os abordado antes, mas parcerias não foram fechadas. "Até então, nenhuma trouxe uma proposta que vem ao encontro dos valores que acreditamos e nosso momento de vida e carreira", dizem Camila Queiroz e Klebber Toledo.

A previsão é de que a websérie seja lançada em fevereiro de 2022.