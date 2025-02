Como funciona a verificação de humanidade da World

Combater a proliferação de bots, deepfakes e fraudes digitais por meio de uma prova de humanidade. Esse é o objetivo da World, um protocolo descentralizado de código aberto. A solução foi pensada para enfrentar os desafios trazidos por tecnologias como a inteligência artificial e gerar segurança e confiança digital sem comprometer a privacidade e a autonomia de cada indivíduo.

“Com o rápido avanço da tecnologia, a sociedade enfrenta uma questão fundamental: como humanos e IA coexistirão produtivamente e irão se diferenciar um do outro? Neste contexto, tecnologias de prova de humanidade são essenciais para distinguir humanos de robôs e gerar confiança online”, afirma Rodrigo Tozzi, chefe de operações da Tools for Humanity, empresa colaboradora da World no Brasil.

Disponível em mais de 20 países até o momento, a World reúne mais de 11 milhões de pessoas no mundo que já tiveram sua humanidade verificada. Só na América do Sul, 6,7 milhões de pessoas passaram pela verificação de humanidade para receber o seu World ID em países como Brasil, Argentina, Chile e México.

O que é a World?

A World é um protocolo descentralizado e de código aberto que proporciona uma rede global de humanos reais, distinguindo humanos de robôs online.

A ideia é que, futuramente, essa rede possa ser usada para provar a humanidade online em situações nas quais uma IA poderia se passar por uma pessoa, seja durante o login em uma rede social, seja em uma entrevista de emprego por videoconferência, por exemplo.

O ecossistema da World é composto dos seguintes pilares:

World App: um aplicativo que fornece acesso simples e fácil à rede World. O app pode ser usado para armazenar o World ID, usar ativos digitais e acessar um ecossistema de mini apps.

um aplicativo que fornece acesso simples e fácil à rede World. O app pode ser usado para armazenar o World ID, usar ativos digitais e acessar um ecossistema de mini apps. Orb: um dispositivo de última geração, similar a uma câmera fotográfica de altíssima resolução, que verifica a humanidade e a singularidade de cada pessoa, por meio de um código obtido por meio de uma fotografia de alta resolução do olho.

um dispositivo de última geração, similar a uma câmera fotográfica de altíssima resolução, que verifica a humanidade e a singularidade de cada pessoa, por meio de um código obtido por meio de uma fotografia de alta resolução do olho. World ID: uma credencial digital que prova de forma segura e anônima que o indivíduo é um ser humano único online, e não um bot. O World ID verifica humanidade e singularidade, não identidade.

Como funciona o World ID

O conceito do World ID chama a atenção pelo fator “escaneamento de íris”. Para verificar a humanidade de uma pessoa, a World utiliza um dispositivo de última geração, semelhante a uma câmera fotográfica de altíssima resolução, a Orb, que converte a imagem da íris em um código numérico único e gera um World ID verificado anônimo.

Orb: o dispositivo semelhante a uma câmera fotográfica de altíssima resolução converte a imagem da íris em um código numérico único e gera um World ID verificado anônimo (World/Divulgação)

Enquanto tecnologias como a impressão digital, em larga escala, podem apresentar falsos positivos, a biometria da íris é muito mais precisa, tornando-se a solução ideal para a comprovação de singularidade humana em escala e sem comprometer a privacidade dos usuários, pois os dados biométricos nunca são armazenados pelo protocolo.

A empresa explica que as imagens originais dos olhos são criptografadas de ponta a ponta, enviadas para o telefone da pessoa e imediatamente apagadas da Orb. Com isso, a pessoa tem a escolha e o controle de suas imagens, podendo apagá-las a qualquer momento.

A World é segura?

A World utiliza tecnologias PET (Privacy Enhancing Technologies, ou, em português, tecnologias avançadas de privacidade. Entre elas está a tecnologia de Computação Multipartidária Anonimizada (AMPC), que anonimiza o código da íris ao convertê-lo em vários outros códigos secretos e distribuir esses códigos entre servidores de universidades e instituições confiáveis, garantindo a segurança e impossibilitando tentativas de rastreamento ou vazamento.

Segundo a World, dados pessoais, incluindo as informações processadas pela Orb, não são armazenados pelo protocolo, garantindo que nem a World nem qualquer terceiro tenham acesso a nenhum dado sensível. “Além disso, o World App possui o Face Auth, uma tecnologia própria de autenticação facial que permite que apenas o titular do World ID acesse o aplicativo. Se o celular for perdido ou roubado, ninguém além do titular poderia acessar o World App”, destaca a empresa.

“A World não é uma empresa, mas sim um protocolo descentralizado e de código aberto; ou seja, não tem um dono e qualquer pessoa ou empresa pode colaborar e desenvolver a partir da World. Para efeito de comparação, pense na World como a internet. A internet, como a World, é um protocolo e não tem um dono. A Tools for Humanity é uma startup que colabora com a World e desenvolve a tecnologia que apoia o protocolo, como as Orbs e o aplicativo World App”, explica Tozzi.

A importância da verificação de humanidade

Segundo o relatório Bad Bot 2024 , desenvolvido pela Imperva, quase metade de todo o tráfego online global em 2023 foi gerada por não humanos. O número representa a taxa mais alta em mais de dez anos. Enquanto isso, um estudo da Samsub aponta que, no Brasil, o crescimento de deepfakes foi de 830% entre 2022 e 2023.

De acordo com estudo realizado pela Tools for Humanity e pela Ipsos junto a 1.200 pessoas, 93% dos entrevistados afirmam já ter sido vítimas de roubo de identidade ou conhecer alguém que foi. O levantamento também aponta que 70% do público está de algum modo preocupado se o conteúdo que está vendo na internet é gerado por um humano real ou um bot online.

"A IA está redesenhando o nosso mundo, criando tanto oportunidades incríveis quanto desafios", explica Tozzi. "Privacidade e segurança estão no cerne das tecnologias que estamos construindo para garantir mais confiança e integralidade online”, finaliza.