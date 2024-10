Jurgen Klopp, ex-Liverpool, será o novo diretor global de futebol da Red Bull

Jurgen Klopp, ex-treinador do Liverpool, foi anunciado nesta quarta-feira, 9, como o novo diretor global da Red Bull. Ele vai atuar como um supervisor da rede de clubes da empresa, que atualmente conta com cinco clubes em todo o mundo: RB Leipzig (Alemanha), Bragantino (Brasil), RB Salzburg (Áustria), New York RB (Estados Unidos) e FC Liefering (Áustria).

De acordo com comunicado da Reb Bull, o contrato começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2025, e o novo executivo não participará do dia a dia dos clubes, mas servirá como base e referência aos diretores esportivos de cada uma das cinco agremiações, ser um apoio no treinamento e desenvolvimento de novos técnicos, e dar suporte à operação de olheiros da companhia que acontece a nível global. A nota da Red Bull também avisa que Klopp vai aproveitar sua ampla rede de contatos para ajudar a buscar talentos.

"O Klopp é um profissional que transcende o papel de treinador, ele possui uma identidade própria muito forte, inclusive como gestor, pois um treinador que fica tanto tempo num clube como o Liverpool, acumulando recordes e conquistas, acaba executando diversas funções. E o papel dele dentro do Grupo Red Bull acredito ser uma combinação quase que perfeita neste momento, pois estamos falando de uma companhia global, com forte poder de investimento e com vários braços em diversos locais do mundo, com um filosofia e uma cultura que tendem a combinar com o perfil de trabalho dele", aponta Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management Brasil, empresa especializada no gerenciamento da carreira de atletas.

"Klopp é dos mais relevantes treinadores do século, e dos que mais simpatia conquistou no mundo. É dos poucos treinadores que tem uma base de fãs que é própria dele, como possuem atletas como Cristiano Ronaldo e Messi. Para um grupo cujos clubes tem por objetivo agregar valor a marca do seu produto principal que são os energéticos, ter a sua frente alguém que combina competência comprovada, e carisma mundial, é ter uma jóia rara", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

Aos 57 anos, Klopp trabalhou de 2015 a 2024 no comando do Liverpool, tendo conquistado oito títulos, entre eles a Uefa Champions League de 2018/19 e o Mundial de Clubes da Fifa de 2019. Ele deixou o comando do clube inglês no meio do ano.

Outro detalhe importante é que o novo vínculo do atual novo diretor global da Red Bulll permite ele romper o contrato em apenas uma ocasião: sair para a seleção da Alemanha, caso o atual técnico Julian Nagelsmann deixe o comando do país.

"A princípio me parece um excelente movimento para ambas partes. O Grupo Red Bull, que já é um grupo forte, competitivo, passa a ter a figura de um grande vencedor em nível mundial, uma pessoa que agrega a sua história, o seu carisma, o seu talento e a capacidade de entregar resultados. E para o Klopp é uma forma de estar no futebol ainda, uma vez que ele anunciou a aposentadoria como treinador, mas estar no meio competitivo e seguir nos brindando com a competência que ele tem, faz bem ao futebol como um todo. Nós, mesmo distantes aqui no Brasil, admiramos isso e torcemos que os grandes profissionais possam estar sempre à disposição, trabalhando, fazendo com que o macro ambiente do futebol seja cada vez melhor", pontua o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz.