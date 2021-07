eQlibri lança produto e convoca consumidor em apoio ao Plano de Menina

A marca de eQlibri, da fabricante de bens de consumo PepsiCo, tem como premissa utilizar o marketing para falar de empoderamento feminino e propor ações práticas de equidade de gênero. Por conta disso, a marca lança o eQlibri Panetini sabor Coco, com embalagem comemorativa que celebra a parceria de mais de três anos com o Instituto Plano de Menina, liderado por Vivi Duarte, e convida os consumidores a conhecerem e apoiarem o projeto de desenvolvimento de meninas da periferia do Brasil.

Na prática, a embalagem nova conta parte da história e conquistas da marca ao lado do Plano Feminino, além de ter um QR Code que leva o consumidor diretamente à página do Instagram do Instituto.

O consumidor também terá a possibilidade de contribuir com o Instituto de forma direta, financeiramente ou através de serviços. Um post será criado para que o público que segue eQlibri no Instagram engaje. Posts compartilhados contabilizarão mais doações da marca ao instituto, até que o valor chegue em R$10 mil reais.

A marca patrocina a iniciativa Close Certo, uma das etapas do plano, focada na autoestima e autoconfiança das meninas. Ao todo, mais de 2 mil meninas já foram impactadas desde que a marca começou a apoiar o Instituto Plano de Menina, em 2018.

“A marca apoia debates e causas que estimulam a autoestima e autoconfiança de meninas e mulheres. O lançamento de eQlibri Panetini sabor Coco reforça ainda mais nosso esforço em impactar positivamente para a construção de uma sociedade mais igualitária, com meninas e mulheres mais confiantes, seguras e orgulhosas de si”, diz Daniela Cachich, diretora de marketing Latam e vice-presidente de marketing na PepsiCo Brasil Alimentos.

Além da parceria com o Instituto Plano de Menina, eQlibri tem outras ações para estimular o auto-cuidado e auto-estima. A marca atua no apoio a institutos, projetos e eventos que dão suporte a mulheres em situação de risco e possibilita discussões em torno do tema do empoderamento feminino, como o Instituto Free Free, de Yasmine Sterea.

O snack eQlibri Panetini sabor Coco é uma edição limitada e já está disponível em diversos pontos de venda com preço sugerido de R$3,29 (40g).