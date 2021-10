Black Friday: as empresas que mais gastam com publicidade na data

Com a aproximação da Black Friday, que neste ano acontece em 26 de novembro, algumas marcas já queimam a largada quando o assunto é investimento em publicidade. Apostando no potencial da segunda vez em que a data acontece na pandemia, empresas estão dispostas a gastar até 43% a mais em publicidade. É o que mostra a pesquisa Data Stories, da Kantar IBOPE Media, braço de pesquisas da consultoria Kantar.

O relatório traz dados sobre como funciona a compra de propaganda nessa época, com informações relativas à última edição da Black Friday. O crescimento de 43% em compra de espaços publicitários aconteceu em novembro de 2020, quando comparado o volume de compras de janeiro a outubro.

Para este ano, não espera-se menos. A conclusão é que, além de aumentarem os cheques de publicidade, empresas também costumam concentrar esses investimentos. No último ano, 10% de todas as aquisições de publicidade aconteceram em novembro, somando 358 milhões de reais.

De outubro para novembro, alguns setores também costumam tradicionalmente gastar mais com campanhas. São eles: telecomunicação, turismo, comércio, serviços, imobiliário e eletrônicos e informática.

O que esperar da Black Friday

A popularidade cada vez da Black Friday tem tornado a data não apenas em um dos epicentros do varejo nacional, mas também no período que mais concentra investimentos publicitários no ano, superando até mesmo o Natal. A tendência é que isso se mantenha em 2021.

De forma geral, os varejistas que mais investiram em publicidade para a Black Friday em 2020 e que devem despontar nessa frente em 2021 são Amazon, Casas Bahia, Lojas Americanas, Magazine Luiza e Mercado Livre.

A mesma tendência de antecipação dos gastos pode ser vista neste ano, segundo a pesquisa. Algumas das varejistas que mais gastaram com publicidade em 2020 já começaram a se preparar para a data este ano. É o exemplo do Magazine Luiza, que no ano passado chamou o período de “Black das Blacks”, e agora já prepara shows com personalidades da música e da televisão.

Nos planos das marcas estão comunicações sobre descontos em produtos e serviços, nas unidades físicas ou digitais, e contagens regressivas, por exemplo.

Diferente do ano passado, o relatório agora chama a atenção para o potencial do setor de turismo na próxima edição da Black Friday. A alta está relacionada à retomada das viagens e eventos.

Televisão ainda lidera

Os comerciais televisivos são a preferência de grande parte das marcas durante o mês de novembro. Nessa época do ano, as empresas deixam de lado o investimento em publicidades veiculadas em canais digitais e decidem concentrar seus comerciais em canais de televisão, a fim de atingir o grande público. Segundo a pesquisa da Kantar, 58% de todo o investimento em publicidade em novembro acontece na TV.