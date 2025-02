10 frases que você precisa aprender antes de ir para a Argentina

Localizada no sul da América do Sul, a Argentina é conhecida por sua diversidade climática, tendo regiões frias como a Patagônia e áreas subtropicais no norte. Por isso, a melhor época para conhecer o país dependerá do destino do visitante: enquanto Buenos Aires é agradável na primavera e no outono, a Patagônia é mais acessível durante o verão. Bariloche, por sua vez, é um destino procurado no inverno por quem deseja conhecer a neve e esquiar nas estações disponíveis.

Para chegar até lá, há opções de voos diretos saindo do Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Curitiba, Vitória e demais cidades, e chegando nos principais destinos argentinos como Córdoba, Mendoza, Bariloche, e a capital Buenos Aires.

Para consumir, é preciso trocar o dinheiro pela moeda oficial do país que é o peso argentino, ou usar o dólar — aceito em alguns locais. Já para se comunicar, é importante saber que o idioma oficial é o espanhol, com particularidades locais conhecidas como "espanhol rioplatense".

Para não ficar perdido, conheça 10 frases que podem te ajudar a se comunicar melhor no país dos "hermanos".

"¡Che, boludo!"

Uso: Saudação informal entre amigos, semelhante a "E aí, cara!" no Brasil.

Nota: "Boludo" pode ser ofensivo em outros contextos; use com cautela.

"¿Cómo andás?" ou "¿Cómo estás?"

Tradução: "Como você está?"

Uso: Cumprimento casual, usando na informalidade. Para tratar desconhecidos ou pessoas mais velhas, prefira usar a terceira pessoa: "¿Cómo está?"

"¿Dónde está el baño?"

Tradução: "Onde fica o banheiro?"

Uso: Pergunta essencial em locais públicos.

"La cuenta, por favor."

Tradução: "A conta, por favor."

Uso: Solicitação em restaurantes ou bares. Também é possível usar a palavra "factura" no lugar de "cuenta"

"¿Cuánto cuesta?"

Tradução: "Quanto custa?"

Uso: Pergunta sobre preços em lojas ou mercados.

"No te lo entiendo."

Tradução: "Não te entendo."

Uso: Indica dificuldade de compreensão.

"Hablas inglés o portugués?"

Tradução: "Você fala inglês ou português?"

Uso: Para verificar se é possível se comunicar em outro idioma.

"Estoy perdido/a."

Tradução: "Estou perdido/a."

Uso: Quando precisar de orientações.

"Necesito ayuda."

Tradução: "Preciso de ajuda."

Uso: Em situações de necessidade ou emergência.

"¿Podría usted hablar más despacio, por favor?"

Tradução: "Você pode falar um pouco mais devagar, por favor?"

Uso: Para pedir que a pessoa tente conversar um pouco mais devagar, facilitando a compreensão de todos.

O que não falar na Argentina?

Embora o espanhol argentino tenha semelhanças com o português, algumas expressões podem causar mal-entendidos ou até constrangimentos. [grifar]Conheça algumas palavras e frases que devem ser evitadas para não gerar situações desconfortáveis durante a sua viagem:

1. Evite termos pejorativos ou estereótipos

"Argentino é metido" : O estereótipo de que os argentinos são arrogantes é um clichê e pode soar ofensivo. O ideal é evitar generalizações culturais.

: O estereótipo de que os argentinos são arrogantes é um clichê e pode soar ofensivo. O ideal é evitar generalizações culturais. "Brasil é melhor que a Argentina": Rivalidade entre Brasil e Argentina no futebol é comum, mas fazer comparações negativas pode ser visto como provocação.

2. Cuidado com os "falsos amigos"

Algumas palavras em espanhol se parecem com termos em português, mas possuem significados diferentes. Veja alguns exemplos:

"Embarazada" → Não significa “envergonhada”, mas sim “grávida”.

→ Não significa “envergonhada”, mas sim “grávida”. "Oficina" → Significa “escritório”, não “oficina mecânica” (que é taller).

→ Significa “escritório”, não “oficina mecânica” (que é taller). "Librería" → É uma livraria, não uma biblioteca (que em espanhol é biblioteca).

→ É uma livraria, não uma biblioteca (que em espanhol é biblioteca). "Constipado" → Quer dizer “resfriado”, e não “com prisão de ventre” (estreñido).

3. Expressões que podem causar confusão

"Coger um taxi" → No espanhol europeu, “coger” significa pegar, mas na Argentina a palavra tem um significado vulgar. O ideal é dizer "Tomar un taxi".

→ No espanhol europeu, “coger” significa pegar, mas na Argentina a palavra tem um significado vulgar. O ideal é dizer "Tomar un taxi". "Me gusta esta remera" → “Remera” significa camiseta na Argentina, mas em outros países pode ser confundido com algo relacionado à marinha.

→ “Remera” significa camiseta na Argentina, mas em outros países pode ser confundido com algo relacionado à marinha. "Estoy caliente" → Não quer dizer que você está com calor, mas sim com desejo sexual. O correto é dizer "Tengo calor".

Ao conhecer essas diferenças e evitar expressões inadequadas, sua comunicação na Argentina será mais fluida e sem constrangimentos.

O que conhecer na Argentina?

Depois de aprender as principais expressões para se comunicar no país, é preciso fazer o roteiro para conhecê-lo. Entre os principais pontos turísticos que valem a pena ser visto estão:

Buenos Aires: A capital argentina é um dos destinos mais visitados da América do Sul, conhecida por sua arquitetura europeia, vida noturna animada e rica cena cultural. Entre as atrações imperdíveis estão o Obelisco, Plaza de Mayo, o bairro de San Telmo e o famoso Caminito, uma rua-museu repleta de arte e cultura;

A capital argentina é um dos destinos mais visitados da América do Sul, conhecida por sua arquitetura europeia, vida noturna animada e rica cena cultural. Entre as atrações imperdíveis estão o Obelisco, Plaza de Mayo, o bairro de San Telmo e o famoso Caminito, uma rua-museu repleta de arte e cultura; Cataratas do Iguaçu: um dos destinos mais impressionantes da Argentina e do mundo. Com mais de 275 quedas d’água espalhadas entre Argentina e Brasil, o lado argentino oferece uma experiência mais imersiva por meio de passarelas que atravessam o Parque Nacional Iguazú;

um dos destinos mais impressionantes da Argentina e do mundo. Com mais de espalhadas entre Argentina e Brasil, o lado argentino oferece uma experiência mais imersiva por meio de passarelas que atravessam o Parque Nacional Iguazú; Mendoza : localizada no sopé da Cordilheira dos Andes, é a capital do vinho argentino e um dos principais destinos enoturísticos do mundo. Responsável por mais de 70% da produção de vinhos da Argentina, a região é famosa especialmente pelo Malbec.

: localizada no sopé da Cordilheira dos Andes, é a capital do vinho argentino e um dos principais destinos enoturísticos do mundo. Ushuaia: capital da província da Terra do Fogo, é a cidade mais austral do mundo, localizada no extremo sul da Argentina. Cercada por montanhas, florestas e o Canal de Beagle, Ushuaia é um destino ideal para quem busca aventura e paisagens selvagens.

Por que você deve saber disso?

Ao viajar para a Argentina, aprender algumas frases básicas em espanhol pode fazer toda a diferença na sua experiência. Mesmo que muitos argentinos entendam o português, especialmente em cidades turísticas como Buenos Aires e Bariloche, demonstrar esforço para falar o idioma local é um sinal de respeito e pode facilitar a comunicação.

Além disso, algumas expressões argentinas são bem diferentes do espanhol falado em outros países, e conhecer esses termos pode evitar mal-entendidos. Palavras que parecem familiares podem ter significados distintos, e o uso correto das frases pode melhorar sua interação com os moradores locais.

Seja para pedir informações, fazer compras ou interagir em restaurantes e bares, dominar algumas frases essenciais tornará sua viagem mais tranquila e imersiva. Afinal, entender a língua e os costumes locais é uma forma de aproveitar melhor qualquer destino.