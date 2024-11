Apresentado pela Heineken, Popload Festival 2025 anuncia Norah Jones no line-up

A cantora Norah Jones é a primeira atração confirmada para o Popload Festival 2025, que retorna a São Paulo após dois anos de pausa. A nona edição do festival será realizada no dia 31 de maio, no Parque Ibirapuera, na zona sul da capital paulista.

Apresentado pela Heineken, o evento conta com patrocínios da Chevrolet, Mike's e Eletromidia, além das parcerias de mídia com UOL, Rádio Rock 89,1 e Alpha FM.

Norah Jones, vencedora de nove Grammys e com mais de 50 milhões de álbuns vendidos, retorna ao Brasil após seis anos de sua última turnê. Conhecida por mesclar jazz, folk e blues, a cantora é cultuada por músicos indie e do hip hop, com remixes de suas músicas assinados por Beck, Santigold e Beastie Boys. Em 2024, ela lançou seu nono álbum de estúdio, Visions.

Os ingressos, com valores entre R$ 250 e R$ 500, começam a ser vendidos nesta terça-feira, 26, a partir de 12h, pelo site Tickets For Fun, com opções de meia-entrada, ingresso solidário e inteira. O ingresso solidário, que oferece 40% de desconto, é vinculado a doações para a Ong Grad Brasil.

'Aqui pela música'

A programação completa do festival, que adota o lema 'Aqui pela Música', será divulgada nos próximos meses. Reconhecido pela curadoria que mescla artistas consagrados e novas revelações, o evento já contou com apresentações de nomes como The XX, Tame Impala, Iggy Pop, Patti Smith, Emicida e Phoenix.

Criado por Lúcio Ribeiro e Paola Wescher, e organizado pela Time For Fun, o Popload Festival se consolidou como uma plataforma de experiências culturais e uma oportunidade estratégica para marcas. Desde sua estreia, tem atraído grandes patrocinadores e investido em ações de engajamento, unindo curadoria musical e iniciativas sociais em um cenário de alta visibilidade.

"O Popload Festival é um evento diferenciado, que preza muito pela curadoria e eu acho muito legal a identificação que a galera tem, não só pelo fato do line-up ser pensado considerando artistas em ascensão, consagrados e, muitas vezes, nichados, mas por toda a atmosfera que o festival propõe em questões de público, marcas e parcerias", diz Lúcio Ribeiro.

Quando será o Popload Festival 2025 e quanto custam os ingressos

O Popload Festival 2025 será realizado no dia 31 de maio, sábado, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Com capacidade para 15 mil pessoas, o evento começará às 11h. A pré-venda dos ingressos terá início às 12h desta terça-feira, 26, no site oficial da Tickets For Fun.

Data: 31 de maio, sábado

Local: Parque Ibirapuera, São Paulo

Horário: 11h

Capacidade: 15.000 pessoas

Ingressos lote promocional - PISTA:

Meia-entrada: R$ 250,00

Ingresso solidário: R$ 300,00

Inteira: R$ 500,00