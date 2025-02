Com impulso do BBB 25, Mercado Livre tem crescimento de 77% nas vendas de mercados

O Mercado Livre consolidou sua presença no setor de supermercados ao registrar um crescimento de 77% nas vendas da categoria em 2024. O aumento, segundo a empresa, reflete a digitalização do consumo e o fortalecimento da plataforma como um dos principais destinos para compras do dia a dia.

Além da ampliação do setor – que cresceu 74% no segundo semestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano anterior – a empresa aposta em logística eficiente para garantir entregas em até 48 horas em 95% do território nacional.

A participação no Big Brother Brasil 25 tem sido uma alavanca estratégica para a empresa e ampliou o reconhecimento da categoria de supermercados. No dia 17 de janeiro de 2025, data da estreia da vertical no programa, o Mercado Livre registrou um aumento de 82% no volume de vendas (GMV) em comparação com o mesmo dia do ano anterior.

Os produtos mais vendidos nesse período foram óleo de soja, azeite de oliva e café torrado. Os usuários impactados pelo reality show apresentaram um ticket médio 14% maior e um crescimento de 30% no número de itens no carrinho.

A estratégia também tem impulsionado a regionalização das vendas, com crescimento expressivo nas regiões Nordeste e Sul. Entre os estados que mais acessam a plataforma via BBB estão São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná.

"O comportamento de compra varia entre as regiões, e nossa estratégia de sortimento acompanha essas diferenças culturais. Enquanto o Sul tem maior demanda por azeites e produtos coloniais, o Nordeste tem consumo forte de farinha, tapioca e outros itens típicos da região. A participação no BBB 25 é estratégica para reforçar a mensagem de que o cliente pode fazer supermercado onde já compra de tudo", afirma Anna Araripe, diretora de marketplace do Mercado Livre.

O Mercado Livre introduziu, recentemente, ferramentas como o botão de recompra, que facilita a aquisição recorrente de produtos essenciais. A funcionalidade reforça o objetivo da empresa de aumentar a frequência de compras na plataforma e tornar o processo mais intuitivo.

Outro ponto de destaque é a recorrência de compras. Consumidores que adquirem produtos de supermercado frequentemente expandem suas compras para outras categorias, como suplementos, eletrodomésticos e itens para casa e decoração, fortalecendo o ecossistema da plataforma.

Com 18 milhões de buscas mensais por produtos de supermercado, o Mercado Livre se tornou um dos principais canais de vendas para marcas do segmento. Um em cada quatro compradores da categoria é novo na plataforma, o que reforça o potencial de expansão da vertical.

Pão de Açúcar, Carrefour, Omo, Bauducco, Ypê, Concha Y Toro e Lindt já fazem parte desse ecossistema, aproveitando o alto engajamento do público. 94% dos consumidores são impactados por anúncios online antes da compra.