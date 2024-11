Relógio do capitão que resgatou sobreviventes do Titanic é vendido por R$ 9 milhões

Um relógio de bolso de ouro 18 quilates, presenteado ao capitão Arthur Rostron, que comandou o resgate de mais de 700 sobreviventes do naufrágio do Titanic, foi vendido em leilão. A peça, da Tiffany, foi arrematada por 1,56 milhão de libras (R$ 9,06 milhões) por um colecionador privado nos Estados Unidos, estabelecendo um recorde para itens relacionados ao Titanic. As informações são da AP.

O relógio foi entregue a Rostron por três mulheres sobreviventes, incluindo Madeleine Astor, viúva de John Jacob Astor, o homem mais rico a morrer no desastre. Além dela, as viúvas de outros dois empresários que pereceram no naufrágio participaram da homenagem.

O leilão foi conduzido pela casa Henry Aldridge and Son, que também havia leiloado o relógio de John Jacob Astor em abril deste ano por quase US$ 1,5 milhão (R$ 8,72 milhões), valor anteriormente recordista entre as relíquias do Titanic.

Heroísmo e gratidão

Rostron foi reconhecido como herói por sua rápida ação na madrugada de 15 de abril de 1912, quando o Titanic colidiu com um iceberg durante sua viagem inaugural no Atlântico Norte. O capitão do RMS Carpathia, então a caminho do Mediterrâneo, foi alertado por um operador de rádio sobre o sinal de socorro do Titanic.

Ele imediatamente mudou a rota de sua embarcação, navegando em velocidade máxima e enfrentando campos de gelo para alcançar o local do desastre. Embora o Titanic já tivesse afundado quando a Carpathia chegou, Rostron e sua equipe conseguiram resgatar mais de 700 passageiros em 20 botes salva-vidas, levando-os de volta a Nova York.

Pelo seu feito, Rostron foi agraciado com a Medalha de Ouro do Congresso dos Estados Unidos pelo presidente William Howard Taft e foi posteriormente condecorado como cavaleiro pelo rei George V.

Relíquia de valor histórico

O relógio de bolso foi entregue a Rostron durante um almoço na mansão de Madeleine Astor na Quinta Avenida, em Nova York. A inscrição na peça expressa a “gratidão e apreço de três sobreviventes” e lista os nomes de Madeleine Astor, Mrs. John B. Thayer e Mrs. George D. Widener.

O leiloeiro Andrew Aldridge destacou o impacto histórico do relógio e sua conexão com uma das maiores tragédias marítimas da história. “Cada objeto do Titanic carrega uma história única, e este relógio simboliza a coragem e a compaixão que salvaram centenas de vidas naquela noite trágica”, afirmou.