Nova profissão em alta: posição de liderança está ganhando espaço e paga salários de até US$ 216 mil

Há alguns anos, esse cargo era pouco mencionado no mercado, mas, com a crescente evolução do comportamento do consumidor, o Chief Brand Officer (CBO) está se tornando peça-chave nas grandes organizações.

Empresas globais como Disney, Procter & Gamble e LVMH já consolidaram essa posição em seus organogramas. No Brasil, a LATAM anunciou recentemente a criação do cargo, refletindo a tendência de valorização da gestão de marca como um diferencial estratégico.

De acordo com dados do site Glassdoor, o salário médio de um CBO nos Estados Unidos pode chegar a US$ 216 mil ao ano, ultrapassando a marca de 1 milhão de reais na cotação atual.

Por que os salários são tão altos?

Essa valorização tem um motivo: é preciso acompanhar as mudanças do mercado. O engajamento de cliente nunca foi tão alto e a aceleração tecnológica nunca foi tão veloz. Tudo isso transforma a maneira como as marcas se conectam com seu público.

Hoje, um anúncio de 30 segundos em horário nobre não gera mais o impacto de décadas atrás. A construção da marca precisa ir além da publicidade tradicional e se tornar uma experiência envolvente, emocional e memorável para o consumidor.

DESCUBRA COMO SE DESTACAR COM AS MUDANÇAS NO MARKETING E BRANDING EM TREINAMENTO EXCLUSIVO DA EXAME E SAINT PAUL

Em um mercado cada vez mais descentralizado e dinâmico, a necessidade de um líder especializado na gestão estratégica da marca nunca foi tão evidente.

CMO x CBO: entenda as diferenças

À primeira vista, os cargos de Chief Marketing Officer (CMO) e Chief Brand Officer (CBO) podem parecer similares. No entanto, apesar de ambos impulsionarem o sucesso da empresa, suas áreas de atuação possuem diferenças significativas.

O CMO é responsável pela implementação de estratégias de marketing e pela comunicação da marca para o público-alvo. Ele se concentra no desempenho das campanhas, na análise de métricas e na maximização dos resultados comerciais.

Já o CBO é o “guardião da marca”. Seu papel é garantir que os valores essenciais, a mensagem e a identidade visual sejam mantidos de maneira consistente. Ele atua para fortalecer a reputação da empresa, consolidando sua percepção de valor entre clientes, funcionários e parceiros de negócio.

APRENDA AS HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA SE TORNAR UMA LIDERANÇA MARKETING E BRANDING EM TREINAMENTO EXCLUSIVO DA EXAME E SAINT PAUL

Nas palavras de Thom Wyatt, líder da consultoria global em branding Siegel+Gale: “Comercializar uma marca é uma tarefa; nutrí-la é um conjunto de habilidades distinto”. Ou seja, enquanto o CMO se preocupa com a comunicação, o CBO define qual é a essência dessa mensagem.

Esses papéis são complementares e, quando bem integrados, resultam em uma marca mais forte, coesa e engajadora. Isso se traduz em maior confiança do consumidor, diferenciação no mercado e, consequentemente, crescimento sustentável para a empresa.

Habilidades e competências essenciais para um CBO de sucesso

O Chief Brand Officer precisa ter uma visão holística do negócio, atuando além do marketing e publicidade. Seu impacto se estende para áreas como desenvolvimento de produto, atendimento ao cliente, tecnologia, recursos humanos e até mesmo jurídico. Afinal, em muitos setores, as pessoas são a própria marca.

Para atuar com eficiência, um CBO deve dominar gestão de marca e posicionamento, garantindo que identidade visual, voz e reputação estejam alinhadas à estratégia da empresa. O pensamento estratégico é essencial para conectar a marca aos objetivos de longo prazo, enquanto criatividade e inovação ajudam a criar experiências memoráveis e envolventes.

CONFIRA: TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL PREPARA PROFISSIONAIS PARA SE TORNAREM OS NOVOS LÍDERES DE MARKETING E BRANDING

A capacidade analítica permite interpretar dados e tendências para decisões assertivas, e a liderança inspira diferentes áreas a valorizar a marca. Além disso, a adaptação às mudanças do mercado é crucial, exigindo atualização constante sobre novas dinâmicas digitais, sociais e culturais.

Conheça os caminhos para a cadeira do CBO

Desenvolver uma mentalidade estratégica é essencial para quem deseja ocupar esse cargo de destaque. Uma das formas mais eficazes de se preparar para essa trajetória é investir em formações especializadas, como o Pré-MBA em Marketing, Branding e Performance.

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, em parceria com a Saint Paul, uma das mais prestigiadas escolas de negócios do mundo, está com inscrições abertas para esse treinamento exclusivo.

TREINAMENTO EXCLUSIVO: PRÉ-MBA EM MARKETING, BRANDING E PERFORMANCE DA EXAME E SAINT PAUL

O programa oferece quatro aulas online, cobrindo um panorama completo das áreas de marketing e branding, com um total de três horas de conteúdo aprofundado. No último encontro, os participantes terão uma experiência exclusiva ao vivo com Leonardo Cirino, CMO da EXAME, proporcionando uma valiosa troca de conhecimento e networking.

Ao final do curso, os alunos recebem um certificado exclusivo assinado pela EXAME e pela Saint Paul, um diferencial que agrega valor ao currículo e comprova a dedicação na busca por uma carreira de alto nível.

Se você deseja dar o primeiro passo rumo ao topo do mundo corporativo, esta é a sua chance de trilhar o caminho para o C-Level com um investimento único de apenas R$37,00.

Para garantir a sua vaga e iniciar seus passos em direção ao seu futuro profissional, tudo que você precisa fazer é tocar no botão abaixo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM MARKETING, BRANDING E PERFORMANCE DA EXAME E SAINT PAUL