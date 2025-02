5 profissões para quem é apaixonado por séries policiais

Séries policiais como CSI, Law & Order e Criminal Minds conquistam milhões de espectadores ao redor do mundo, combinando mistério, tecnologia e investigação. Além do entretenimento, essas produções despertam o interesse do público por carreiras na área criminal, mostrando o trabalho de peritos, investigadores e especialistas forenses.

Tais carreiras têm demandado profissionais qualificados, capazes de lidar com tecnologia e desafios no mercado de trabalho. E se você é fã desse universo e quer transformar a paixão por séries policiais em profissão, confira cinco carreiras na área, suas funções, formações exigidas e perspectivas salariais de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1. Perito Criminal

O perito criminal é responsável por analisar cenas de crime, coletar evidências e realizar exames laboratoriais para auxiliar na resolução de casos. Atua em institutos de criminalística, órgãos de segurança pública e, eventualmente, como consultor independente.

A formação exigida inclui graduação em áreas como Química, Biologia, Engenharia ou Ciências Forenses. Especializações em perícia criminal ou cursos específicos podem ser diferenciais.

Média salarial: R$ 11.707,39

2. Investigador de Polícia

O investigador de polícia conduz inquéritos, coleta depoimentos e busca informações que possam esclarecer crimes. Trabalha em delegacias, departamentos especializados e unidades de inteligência. É necessário possuir curso superior em qualquer área — com preferência para Direito — e aprovação em concurso público. Cursos de especialização em investigação policial ou criminalística podem ser vantajosos.

Média salarial: R$ 8.926,50

3. Delegado de Polícia

O delegado é a autoridade responsável por dirigir investigações criminais, coordenar equipes e determinar procedimentos a serem adotados em inquéritos. Atua em delegacias e unidades especializadas. Exige-se bacharelado em Direito e aprovação em concurso público específico. Pós-graduações em áreas como Direito Penal ou Processual Penal podem ser diferenciais.

Média salarial: R$ 16.563,04

4. Papiloscopista

Especialista na identificação humana através das impressões digitais, o papiloscopista realiza coleta, análise e comparação de digitais em cenas de crime ou em processos de identificação civil. Trabalha em institutos de identificação e órgãos de segurança pública. A formação requer nível superior em qualquer área e aprovação em concurso público. Cursos técnicos em papiloscopia são recomendados.

Média salarial: R$ 5.231,53

5. Analista Forense Digital

Profissional que investiga crimes cibernéticos, analisando dispositivos eletrônicos e rastros digitais para identificar atividades ilícitas. Atua em departamentos de crimes cibernéticos, empresas de segurança da informação e consultorias. Necessita de graduação em áreas como Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou Sistemas de Informação. Certificações em forense digital e segurança cibernética são valorizadas.

Média salarial: R$ 8.000,00 a R$ 15.000,00 mensais

Existe concurso público para a área?

Como visto diversas carreiras na área policial exigem aprovação em concursos públicos. De acordo com a Agencia Brasil, recentemente, a Polícia Federal autorizou a realização de concurso público para mil novas vagas na área policial, incluindo 69 para perito criminal federal, 630 para agente, 160 para escrivão e 21 para papiloscopista

Além disso, concursos estaduais para cargos como investigador e delegado são frequentemente realizados, variando conforme a necessidade de cada unidade federativa.

Por que escolher a carreira policial?

As carreiras policiais oferecem estabilidade, remuneração atrativa e a oportunidade de contribuir diretamente para a segurança e justiça na sociedade.

Com o avanço tecnológico, a inovação tem impactado significativamente essas profissões, especialmente nas áreas de análise forense digital e investigação cibernética.

No entanto, os profissionais enfrentam desafios como exposição a situações de risco e a necessidade constante de atualização diante de novas técnicas e ferramentas utilizadas no combate ao crime.

Para os entusiastas de séries policiais, conhecer as profissões que inspiram essas produções pode ser o primeiro passo para transformar interesse em carreira.

Informar-se sobre as oportunidades, requisitos e desafios dessas áreas permite uma escolha profissional mais consciente e alinhada às expectativas e habilidades individuais