Com vagas limitadas, aula gratuita ensina como se capacitar para trabalhar com ESG em qualquer área

Para aqueles que desejam fazer uma transição de carreira para o setor de ESG, a notícia é boa: o mercado está em busca de profissionais altamente qualificados para trabalhar nessa área – e promete pagar salários bastante competitivos para atrair os talentos.

Para ter ideia, um estudo da GlobalData mostrou que as vagas em ESG aumentaram 98% entre 2020 e 2021. Outro estudo, conduzido pelo Linkedin, revelou que possuir ao menos uma “habilidade verde” no currículo aumenta as chances de contratação em 29%.

Além do aumento no número de novas vagas, os salários também chamam a atenção. De acordo com informações do Guia Salarial Robert Half 2024, as remunerações para cargos em ESG podem chegar a R$ 37,3 mil (em posições de gestão e liderança).

Esse aumento no número de oportunidades e os benefícios financeiros atrativos destacam o valor que as organizações estão atribuindo aos profissionais com conhecimento e experiência em ESG. Para especialistas, é um momento oportuno para alavancar a carreira, mudar de emprego ou conseguir uma promoção.

É sua chance de se tornar um especialista em ESG

Ciente da urgência de qualificar a força de trabalho atual para este novo cenário, a EXAME desenvolveu a masterclass Como se Qualificar para Trabalhar com ESG. Com o objetivo de preparar profissionais para liderar iniciativas em ESG (independente do setor de atuação), a aula acontece em 28 de maio, às 19h30, de forma online e gratuita.

Além disso, não é necessário conhecimento prévio ou habilidades específicas em sustentabilidade. O único pré-requisito é possuir graduação completa em qualquer área de atuação. Para acompanhar, inscreva-se clicando aqui.

A aula será apresentada por Renata Faber, diretora de ESG da EXAME. Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, a executiva trabalha ativamente em parceria com empresas para ajudá-las a avançar na agenda ESG.

“Se o ESG ainda não impactou a sua área, é questão de tempo até que isso aconteça”, diz ela. “Os olhos do mundo estão voltados para as questões ESG e os profissionais que estiverem preparados para atuar nesse mercado crescente com certeza vão sair na frente.”

Por que você não pode deixar essa oportunidade passar?

100% online – acompanhe sem sair de casa;

Aprenda como aproveitar as oportunidades em ESG;

Capacite-se sem gastar nada – a aula é totalmente gratuita;

Série apresentada por Renata Faber, diretora de ESG na EXAME;

Não é preciso ser da área de sustentabilidade para se especializar em ESG.

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME