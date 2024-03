O que são e como desenvolver soft e hard skills

Conhecimentos técnicos são essenciais para disputar uma vaga de emprego, pois é por meio deles que os candidatos são avaliados inicialmente. Contudo, com o aumento das exigências do mercado, as soft skills, ou habilidades comportamentais, estão se tornando cada vez mais importantes.

O que são soft skills

As habilidades podem ser categorizadas em hard skills, que são competências técnicas específicas e mensuráveis, como formação acadêmica, conhecimento em softwares, fluência em línguas estrangeiras, matemática avançada e análise de dados. Por outro lado, as soft skills envolvem a capacidade de interação social e incluem qualidades como liderança, empatia, inteligência emocional, colaboração e adaptabilidade.

Para atender às demandas do mercado de trabalho moderno, os profissionais devem buscar o desenvolvimento contínuo de ambas as categorias de habilidades. Isso pode ser alcançado através de cursos de formação, workshops, webinars e outras formas de educação continuada. Além disso, a experiência prática, o networking e o mentorship são fundamentais para o desenvolvimento profissional.

Embora o currículo com títulos e certificações seja relevante, as habilidades sociais são fundamentais e muitas vezes decisivas no mercado de trabalho atual. Consequentemente, é importante que os profissionais estejam atentos às competências mais valorizadas.

O Fórum Econômico Mundial aponta habilidades como: pensamento analítico, inovação, resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, liderança, resiliência e inteligência emocional como as mais desejadas até 2025.

Hard skills

Quanto às hard skills, é preciso ter conhecimentos específicos conforme a área de atuação, destacando-se o domínio de línguas estrangeiras, Excel e ferramentas de produtividade.

Como unir conhecimento técnico com habilidades comportamentais

A importância de unir hard e soft skills é ressaltada pelo fato de que muitas contratações são feitas com base nas competências técnicas, mas demissões ocorrem frequentemente por falhas comportamentais, como má gestão do tempo, falta de autocontrole e resistência a mudanças.

Estudos indicam que, até 2030, a maioria dos empregos no Brasil demandará principalmente soft skills, com o Fórum Econômico Mundial enfatizando que a maioria das competências críticas para 2025 serão socioemocionais, confirmando que o profissional completo é aquele que integra habilidades técnicas e interpessoais.