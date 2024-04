Crocs e Pringles se unem em collab e lançam bota com espaço para guardar lata de batata

A Pringles, batata da gigante de alimentos Kellanova mundialmente reconhecida pela icônica lata vermelha, quer agora se tornar objeto de desejo entre fashionistas e gamers. Para isso, a marca aposta agora em uma nova parceria com a companhia de calçados casuais Crocs.

Produzida em quantidade limitada, a collab conta com três modelos de designs inspirados no mundo de Pringles, entre eles o Crush Boot, botas com suporte personalizado para armazenar uma lata de batatas, além dos famosos Jibbitz charms (acessórios que podem ser colocados nos calçados).

Na visão de Ângela Pozenato Viana, gerente de marketing de Pringles, tanto a marca de batatas quanto a Crocs inovaram e redefiniram a forma de consumo em seus segmentos.

“Pringles ressignificou a categorias de snacks com sua lata vermelha e o formato do chip em hipérbole. Já Crocs, desafiou as convenções do mercado de calçados, apostando em designs diferenciados e em uma proposta focada em conforto e na autoexpressão. A collab é a união de duas marcas aspiracionais, que conseguem ditar tendência nos seus segmentos e lifestyle únicos, mantendo-se relevantes entre o público jovem”, diz o executivo.

"Estamos entusiasmados com a parceria com a equipe da Pringles para criar maneiras novas e inovadoras de animar nossas comunidades e entusiasmar nossos fãs”, afirma Matias Infante, vice-presidente de Parcerias Globais de Marca e Energia da Crocs.

As vendas da coleção Pringles x Crocs serão realizadas exclusivamente no e-commerce de Crocs, a partir do dia 16 de abril, às 13h. Confira abaixo os itens da collab:

. Classic Crush Boot: Com um toque lúdico do vermelho clássico de Pringles e um salto elevado, as botas têm um suporte personalizado para armazenar uma lata de Pringles;

. Classic Clogs: O Mr. PTM continua aparecendo em todos os lugares, já que a alça dos clogs da collab contam com o clássico bigode como alça traseira do acessório. O modelo estará disponível em quatro cores que se misturam e combinam, cada uma simbolizando os sabores de Pringles;

. Classic Slide: Neste modelo, os fãs podem usar chinelos com um design retrô em preto e branco do Mr.P e o seu estiloso bigode, uma das principais características do personagem.

. Jibbitz Charms: A parceria ainda conta com cinco acessórios exclusivos. Entre os charms estão o próprio Mr. P, clássico com sua gravata borboleta vermelha, outra versão do Mr. P em 3D piscando, mini latas de Pringles Original e Creme e Cebola, além de uma batata Pringles.