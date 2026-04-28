Cosan prepara IPO da Compass para migrar ao Novo Mercado da B3

A Cosan deu um passo para levar sua subsidiária de gás e energia ao principal segmento da B3, o Novo Mercado, ao aprovar uma oferta pública de ações (IPO, em inglês) da Compass.

A decisão, divulgada na madrugada desta terça-feira, 28, faz parte de uma reorganização societária ampla, que simplifica a estrutura da holding e abre caminho para uma nova fase da companhia.

Reorganização antes da estreia

Antes da oferta, o grupo precisou fazer ajustes. Segundo o vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Cosan, Rafael Bergman, a empresa concluiu uma cisão parcial envolvendo a Cosan Dez Participações S.A.

A operação transferiu um patrimônio líquido de cerca de R$ 1,065 bilhão para a Compass, e a Cosan passou a deter participação direta de 20% na empresa, equivalente a 142,8 milhões de ações ordinárias emitidas.

Oferta pode movimentar bilhões

A faixa indicativa por ação foi definida entre R$ 28 e R$ 35. Inicialmente, a Cosan pretende vender até 107,1 milhões de ações. No total, a operação pode levar à venda de algo próximo de 15% do capital da Compass.

Isso porque há previsão de lote adicional de até 48% da oferta base (cerca de 43 milhões de ações) e um lote suplementar de até 15% (aproximadamente 13,4 milhões), usado para estabilização de preço no mercado.

Novo Mercado e atratividade

Para reforçar a atratividade da oferta, a Compass passou por ajustes em sua estrutura de governança, o que exigiu a conversão de todas as ações preferenciais em ordinárias.

A operação tem coordenação de instituições financeiras, como BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), Bank of America (BofA) e Itaú BBA.

A operação é uma oferta secundária, na qual os recursos levantados vão para os acionistas vendedores, sem impacto no caixa da companhia, conforme detalhado no documento da oferta.