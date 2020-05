Dona do McDonald’s doa 43 toneladas de alimentos em meio à pandemia

A Arcos Dorados, dona do McDonald’s, anunciou a doação de mais de 43 toneladas de alimentos para instituições beneficentes no Brasil, que preparam e distribuem refeições para a população vulnerável em diversos estados do país. A ação da marca ocorre em meio à pandemia do novo coronavírus.

“O Brasil saiu do Mapa da Fome em 2014. Agora, está caminhando a passos largos para voltar”, disse o economista Daniel Balaban, da ONU.

A estimativa é de que cerca de 5,4 milhões de pessoas — a população da Noruega — passem para a extrema pobreza em razão da pandemia. O total chegaria a quase 14,7 milhões até o fim de 2020, ou 7% da população, segundo estudos do Banco Mundial.

Os alimentos doados são ingredientes do menu dos restaurantes da rede, como carne, ovos, tomate, cenoura, alface e mix de folhas e cebola. “Estamos direcionando parte do nosso estoque de ingredientes para organizações que estão na linha de frente no combate à fome, garantindo a alimentação das pessoas mais necessitadas neste momento”, afirma Paulo Camargo, Presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

As doações são destinadas à ONG Banco de Alimentos, ao projeto beneficente Mesa Brasil e para outras instituições, como Associação Católica dos Samaritanos, Liga Solidária, Associação Sol e Arsenal da Esperança.

“Além destes alimentos terem chegado no prato de pessoas em vulnerabilidade social, estas parcerias nos permitem construir, no futuro, um mundo mais evoluído e solidário, pois vamos motivando outros players do mercado a seguir o mesmo exemplo”, comenta Luciana Quintão, Presidente e Fundadora da instituição Banco de Alimentos.

O McDonald’s estabeleceu um protocolo especial de operação durante a pandemia. O restaurante está priorizando os serviços de delivery e drive-thru. A empresa também determinou o uso de máscaras e luvas por funcionários que têm contato direto com os clientes.