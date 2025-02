Motorola dará desconto de até R$ 500 em celulares para quem se chama Fernanda ou Oscar

A Motorola preparou uma campanha em celebração à principal premiação do cinema mundial. Apenas neste domingo, dia 2 de março, todas as pessoas com os nomes Fernanda ou Oscar terão descontos de até R$ 500 nos aparelhos das famílias premium edge e os dobráveis da franquia razr no site oficial da Motorola.

É uma homenagem à indicação de Fernanda Torres como melhor atriz na premiação que promete parar o Brasil em pleno Carnaval.

Segundo Stella Colucci, diretora de Marketing da Motorola Brasil, a ação é uma forma de celebrar a indicação de uma das maiores artistas brasileiras e engajar o público que tem torcido por ela. “Neste momento de grande orgulho nacional, queremos proporcionar uma experiência especial aos clientes e fazer essa conexão da tecnologia à paixão pelo cinema”, destaca.