Oxxo transforma loja em bala Fini gigante

A rede Oxxo - mercado de varejo do Grupo Nós, uma joint venture entre Raízen e a mexicana FEMSA Comercio - e a marca de balas de gelatina Fini lançaram nesta quarta-feira, 25, uma "loja emblemática" em Campinas, no interior de São Paulo, com fachada e interior personalizados.

A iniciativa já foi realizada anteriormente por marcas como Nestlé, que transformou uma unidade da rede em um chocolate KitKat para a Páscoa, e Bauducco, que instalou um ‘panetone gigante’ na fachada do mercado para o Natal.

A loja escolhida para a ação especial com a Fini foi a Oxxo PUC Campinas, localizada na Av. Prof. Ana Maria Silvestre Adade, 607, no Parque das Universidades. A unidade agora conta com uma ambientação especial, alinhada à comunicação visual da Fini.

A fachada, diferente da tradicional, substituiu o slogan “Se fala ‘ó-quis-sô’ e tá sempre próximo” por “Felicidade em cada esquina”. Além disso, o slogan da Fini foi adaptado de “Abriu, sorriu!” para “Entrou, sorriu!”, intensificando a proposta de proporcionar uma experiência alegre desde o primeiro momento.

Com funcionamento 24 horas, a loja também receberá uma decoração noturna diferenciada, com iluminação estratégica para destacar todos os detalhes da fachada. O interior do estabelecimento, incluindo as áreas de conveniência, foi personalizado com elementos que refletem os produtos e o visual característico da Fini.

A escolha da unidade está diretamente alinhada à estratégia da marca de balas de fortalecer sua conexão com millennials e a geração Z. A loja emblemática da Oxxo, localizada próxima a universidades, costuma atrair jovens, o que a tona um espaço relevante para a companhia intensificar o relacionamento com esse público, que valoriza experiências envolventes.

“A loja emblemática é uma oportunidade de ir além da simples exposição de produtos. Trata-se de criar uma experiência imersiva que dialoga com o público jovem, cada vez mais exigente e em busca de autenticidade. Sabemos que uma loja bem planejada e executada não apenas atrai novos clientes, mas também os guia no processo de compra e fidelização, consolidando a conexão emocional com a marca”, diz Camila Couto, diretora executiva de shopper marketing global da The Fini Company.

Lojas emblemáticas

O projeto das lojas emblemáticas consiste no envelopamento de lojas Oxxo com base nos conceitos, cores e elementos de cada marca parceira. Datas sazonais como Natal, Carnaval, Páscoa e Festas Juninas, além de lançamentos e promoções de produtos, já foram temas dessas decorações, que, em média, têm duração de dois meses.

“As lojas emblemáticas se tornaram um grande sucesso, em pouco tempo, construindo e fortalecendo inovações no ponto de venda. Essa parceria é estratégica para ambas as marcas, pois Oxxo e Fini, entre outras características, utilizam tom de voz divertido nas redes sociais e falam praticamente com o mesmo público”, afirma Camila Assis, head de marketing e comunicação externa do Grupo Nós.

Segundo a executiva, as lojas que recebem o projeto costumam registrar crescimento nas vendas dos itens da marca parceira em dois dígitos, aumento no ticket médio do produto e incremento no fluxo de clientes, com uma média de dois itens adicionais por compra.