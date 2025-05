Dona da Super Bonder, Henkel anuncia nova diretora de marketing no Brasil

A Henkel, multinacional de origem alemã, anunciou a contratação de Carolina Frydman como nova head de marketing para a divisão de adesivos de consumo no Brasil. A executiva assume a liderança das estratégias de marketing das marcas Super Bonder, Pritt e Cascola.

Com formação em propaganda e marketing, Frydman traz quase duas décadas de experiência em gestão de marcas e marketing. Atuou em empresas como PepsiCo e Pernod Ricard, com foco em inovação, saúde e práticas ESG. Ela também tem experiência na adaptação de estratégias globais para o mercado local.

“Estou muito feliz em me juntar à Henkel, uma empresa que coloca em prática seu propósito de melhorar a vida de clientes e consumidores por meio de produtos e serviços inovadores”, diz a nova diretora. “Liderar marcas como Super Bonder, Pritt e Cascola, presentes no dia a dia de milhões de brasileiros, e que são pioneiras em seus segmentos, com alta performance e fórmulas sustentáveis, é uma oportunidade única de crescimento profissional”, complementa.

A nomeação da executiva faz parte do movimento da companhia de fortalecer a presença no mercado nacional. “Desejo poder contribuir com a continuidade dessa trajetória de sucesso e ajudar a impulsionar ainda mais a relevância e o impacto positivo da companhia no mercado”, diz Frydman.

Presente no país há 70 anos, a Henkel atua nos segmentos de adesivos, selantes, revestimentos e produtos de consumo. No Brasil, a empresa conta com cerca de mil profissionais distribuídos entre unidades em São Paulo e no interior, incluindo Itapevi e Jundiaí. Em 2024, a Henkel Brasil registrou crescimento orgânico de vendas de 2,6%.

Segundo a dona do Super Bonder, a chegada da executiva está alinhada aos objetivos estratégicos de impulsionar a inovação, o crescimento sustentável e a excelência operacional. A área de adesivos de consumo é uma das frentes prioritárias da companhia no Brasil.