Japão promete US$ 15,5 bilhões em ajuda a pequenas e médias empresas diante de tarifas dos EUA

O governo do Japão anunciou nesta terça-feira, 27, um pacote de 15,5 bilhões de dólares (87 bilhões de reais) para proteger as pequenas e médias empresas do impacto das tarifas dos Estados Unidos.

Apesar de ser um aliado crucial e o principal investidor nos Estados Unidos, o Japão recebeu até o momento uma tarifa de 10% sobre seus produtos, além das tarifas setoriais contra áreas cruciais para sua economia, como o aço, o alumínio ou os automóveis.

"Vamos oferecer um apoio completo às pequenas e médias empresas afetadas pelas tarifas dos Estados Unidos", afirmou o secretário chefe do gabinete, Yoshimasa Hayashi.

O pacote de 2,2 trilhões de ienes inclui assistência ao financiamento corporativo e facilidades no acesso a créditos de uma instituição vinculada ao governo, explicou Hayashi.

O presidente americano, Donald Trump, também decretou tarifas "recíprocas" de 24% sobre os produtos japoneses, mas, como fez com outras dezenas de países, suspendeu as taxas até o início de julho.

Tóquio acredita que conseguirá negociar com Washington a eliminação de todas as tarifas aduaneiras impostas por Trump.