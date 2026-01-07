Marketing

DM9 e Lew’Lara se unem e passam a operar sob a marca Lola\TBWA

Nova agência começa a operar na próxima semana, será liderada por Carol Boccia e integra a reorganização da Omnicom no Brasil após a compra da IPG

Carol Boccia: executiva assume como CEO da LolaTBWA no Brasil, após a unificação das agências DM9 e Lew’Lara (Divulgação)

Carol Boccia: executiva assume como CEO da LolaTBWA no Brasil, após a unificação das agências DM9 e Lew’Lara (Divulgação)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18h13.

Última atualização em 7 de janeiro de 2026 às 18h28.

Tudo sobreAgências de publicidade
Saiba mais

As agências DM9 e Lew’Lara deixarão de operar com suas marcas atuais e passarão a atuar de forma unificada sob o nome Lola\TBWA. A nova estrutura, anunciada nesta quarta-feira, 7, começa a operar na próxima semana e faz parte da reorganização da Omnicom no Brasil após a conclusão da compra da Interpublic Group (IPG), em novembro.

A nova agência será comandada por Carol Boccia, que assume como CEO da operação brasileira e ficará responsável pela integração das estruturas e das equipes. Com mais de duas décadas de atuação no mercado, Boccia tem passagem por agências do ecossistema Omnicom, como Africa e AlmapBBDO, e esteve, mais recentemente, à frente da operação da BETC/Havas no país.

Segundo comunicado divulgado pela companhia, a consolidação marca uma nova fase da TBWA no Brasil, com foco em criatividade, inovação e growth. “A partir da próxima semana, DM9 e Lew’Lara serão consolidadas sob a marca Lola\TBWA, reunindo talentos e competências em uma única estrutura”, informou a empresa.

O grupo também detalhou o posicionamento da nova marca. “A Lola\TBWA vai combinar o compromisso da disrupção da TBWA com a excelência criativa e artesanal da boutique espanhola Lola, que atende marcas de relevância global no Brasil, como a Unilever”, diz a nota.

“No contexto da aquisição da IPG pela Omnicom e das mudanças anunciadas no final do ano passado, a companhia avança na implementação de uma nova estrutura, reconhecendo o legado construído pelas agências Lew’Lara e DM9, assim como a contribuição da iD\TBWA para impulsionar a inovação no mercado brasileiro”, afirma o texto divulgado nesta quarta-feira.

Com a mudança, Luiz Lara, fundador da Lew’Lara, seguirá como chairman da TBWA no Brasil, com atuação transversal nas operações. Já a iD\TBWA permanecerá como agência independente, sob a liderança de Camila Costa, com foco em inovação, social e performance.

A reorganização ocorre após a saída das principais lideranças das duas agências. Márcia Esteves, até então CEO da Lew’Lara e acionista da agência, deixa o cargo e segue em negociação sobre os termos de sua saída. Além da atuação executiva, ela preside a Associação Brasileira das Agências de Publicidade (Abap). Também deixam o grupo Pipo Calazans e Thomas Tagliaferro, atuais copresidentes da DM9.

Na segunda-feira, 5, a equipe da Lew’Lara foi informada de que o board da agência, formado por Andrea Abud, Elise Passamani, Maria Pirajá, Raquel Messias e Rodrigo Tórtima, permaneceria em seus cargos somente até o fim deste mês. Em meio à indefinição sobre o futuro da agência, mais de 15 profissionais pediram demissão nas últimas semanas, incluindo integrantes da liderança.

De acordo com o comunicado, a nova estrutura permitirá que “todo o ecossistema disruptivo da TBWA no Brasil esteja disponível para os clientes”, com um portfólio integrado que inclui criatividade, mídia, inovação, social media, influência, BTL e performance. A companhia informou ainda que mais detalhes serão compartilhados após a conclusão das conversas com talentos e clientes, apontados como prioridade neste momento.

A DM9 tem em seu portfólio clientes como iFood, Claro e Pizza Hut/KFC. No ano passado, a agência esteve envolvida em uma polêmica no Cannes Lions após a inscrição de videocases considerados falsos no festival, episódio que resultou na perda de 12 prêmios. A Lew’Lara, por sua vez, atende marcas como Pague Menos, Friboi/Swift e Camil/União.

A reorganização no Brasil integra um movimento mais amplo da Omnicom desde a aquisição da IPG, avaliada em cerca de US$ 13,25 bilhões. Juntas, as companhias formam hoje o maior grupo global de publicidade, com receita anual próxima de US$ 26 bilhões.

No terceiro trimestre, a Omnicom registrou lucro líquido de US$ 341 milhões, queda de 11,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida avançou 3,9%, para US$ 4,03 bilhões. Em dezembro, o grupo anunciou o encerramento das redes DDB, FCB e MullenLowe e a concentração de suas operações criativas globais em três marcas principais: BBDO, McCann e TBWA.

Acompanhe tudo sobre:Agências de publicidade

Mais de Marketing

'O que não vai mudar é a criatividade. Todo o resto vai', diz CEO do Publicis Groupe Brasil

Zamp anuncia Pedro Barbosa como novo CMO do Burger King no Brasil

Startups descobrem no branding a chave para crescer com consistência

Frango mais barato que ovo? Entenda a nova campanha do Burger King

Mais na Exame

Mercados

FedEx encerra serviços de entregas dentro do Brasil: saiba o motivo

Mercado Imobiliário

Trump quer barrar compra de imóveis por investidores institucionais

Brasil

Médicos de Bolsonaro confirmam traumatismo craniano leve após queda

EXAME Agro

Agro francês rejeita acordo UE–Mercosul mesmo após pacote de 45 bi de euros