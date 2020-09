Dia do Sorvete: Häagen-Dazs e Bacio di Latte oferecem presentes exclusivos

Na próxima quarta-feira, 23, comemora-se o Dia do Sorvete. Para marcar a data, as marcas Häagen-Dazs e Bacio di Latte anunciaram promoções exclusivas com presentes para os clientes.

Quem comprar 2 potes de 473ml da Häagen-Dazs, de qualquer sabor, ganha uma taça exclusiva da marca. A ação acontece durante os dias 21 a 27 de setembro e está disponível no canal de e-commerce da rede Natural da Terra e nas lojas físicas do Sonda Supermercados e St Marche.

Os sabores disponíveis são os de chocolate belga, doce de leite, macadamia, cookies e creme, baunilha, morango, morango cheesecake e caramelo, biscoito e creme.

Já na Bacio di Latte, todos que fizerem compras a partir de R$60 pelo iFood até 23 de setembro ganharão a amostra do perfume La Vie Est Belle Intensément , da Lâncome. O cliente também recebe um 10% de desconto para compra de produtos da linha La Vie Est Belle. A promoção está sujeita à disponibilidade do estoque.

Segundo a empresa, a nova campanha para data aposta na sinergia de público de Bacio e Lâncome, especialmente em algumas das regiões em que a gelateria possui as maiores demandas em seu delivery: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Recife.