Dia do consumidor: Por que a data é celebrada hoje – e 10 varejistas com descontos de até 80%

Nesta segunda-feira 15 é celebrado o Dia do Consumidor, data cada vez mais importante para o varejo brasileiro conquistar clientes com descontos exclusivos para a data.

A data de 15 de março é considerada o dia dos direitos do consumidor há pelo menos cinco décadas. O embrião do que hoje é o Dia do Consumidor foi um discurso do presidente americano John Kennedy, há exatos 59 anos, exaltando as virtudes de uma relação justa entre empresas e seus consumidores.

No Brasil, a discussão sobre direitos do consumidor no dia de 15 de março ganha relevância nos anos 90, com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, de 1990, legislação pioneira no país com orientações para consumidores que eventualmente se sentiram lesados numa relação comercial.

A partir desta lei, estados e municípios tiveram amparo legal para criar órgãos dedicados às reclamações de consumidores – os famosos Procons atualmente espalhados pelas principais cidades do país.

Nos últimos anos, na esteira do sucesso de campanhas promocionais como a Black Friday, em novembro, e da Semana do Brasil, em setembro, muitos varejistas estão aproveitando o Dia do Consumidor para também oferecer descontos específicos para compras nesta data.

Em 2021, são centenas de lojas que chegam a ofertar seus produtos até 80% mais barato, além de oferecer benefícios como frete grátis no e-commerce. Veja abaixo algumas opções:

Amazon: Serão mais de 30 categorias de produtos, entre dispositivos eletrônicos, livros e Ebooks, itens de escritórios, ferramentas, bens de consumo e eletrodomésticos com descontos que vão de 15% a 70%.

Americanas: Com sortimento de mais de 87 milhões de produtos, a marca preparou promoções e descontos de até 80% no app, site e nas mais de 1.700 lojas Americanas em todo o Brasil. Há ainda também promoções com cashbacks agressivos pelo aplicativo Ame Digital.

Mercado Livre: compras a partir de 79 reais têm frete grátis. O site oferece ainda parcelamentos em até 12x sem juros e descontos que podem chegar a 70% em produtos das categorias de smartphones, eletrônicos, moda, entre outras.

Shopee: a campanha do consumidor oferecerá ofertas e benefícios até 31 de março. Na ação é possível realizar compras com frete grátis sem valor mínimo de compra durante todo o mês, utilizar um dos cupons disponíveis, que juntos totalizam 1 milhão de reais; utilizar cupons especiais de cashback por tempo limitado, das 20 às 22 horas, encontrar ofertas diárias de R$ 1,99 e prêmios extras.

Extra: o e-commerce está com até 80% de desconto. Nas lojas também há ofertas como Lavadora de roupas 12 kg Brastemp BWK12 branca por R$ 1.599,99 e Notebook Samsung Book E30 Core I3 4gb 1Tb 15.6W por R$ 2.999,00

Leroy Merlin: Além dos descontos que podem chegar a até 70%, a marca realizará 24h de promoções divididas por setores, ao longo da semana. Por exemplo: 15 de março é o dia de ofertas em produtos para banheiros; 16 para decoração e iluminação; 17 para jardim e varanda; 18 para portas e janelas; 19 itens de organização; 20 pisos e revestimentos; e 21 eletrodomésticos.

Mobly: A campanha do e-commerce de móveis disponibiliza até 80%OFF em itens para compor todos os ambientes. Todos os produtos ainda podem ser adquiridos em 10x sem juros.

O Boticário: até 40% de desconto em produtos de beleza, perfumes e maquiagens nas lojas físicas e e-commerce do grupo.

99Food: aplicativo tem até 50% de desconto em diferentes restaurantes de 21 cidades. Na ação, o cliente pode, por exemplo, comprar quatro sanduíches do Burger King por R$ 29,80; ou comprar um e levar dois milkshakes do Bob’s.

Pizza Hut: os consumidores ganharão 50% de desconto nos pedidos de pizza grande com 12 pedaços, em quatro sabores selecionados, exclusivamente para pedidos pela plataforma do iFood.