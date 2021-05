Dia das Mães: o que consumidores pretendem comprar e as marcas lembradas

O primeiro Dia das Mães na pandemia da covid-19 pegou as empresas e os consumidores de surpresa, mas agora em 2021, o cenário do varejo pode ser outro: mais planejado e entendendo as dificuldades econômicas do país que vive uma segunda e mais forte onda.

Para entender a expectativa dos consumidores neste Dia das Mães, a empresa de tecnologia especializada em pesquisa digital MindMiners realizou uma pesquisa com 500 respondentes através do painel MeSeems entre os dias 5 e 9 de abril.

Segundo a pesquisa, divulgada em primeira mão na EXAME, 65% dos entrevistados costuma comemorar comprando presente. Destes, 42% entregarão o presente pelo serviço das lojas online, enquanto 19% prefere comprar na loja física e entregar o presente pessoalmente -- sendo que mais de 50% dos respondentes disseram morar com a mãe.

Além disso, alguns ainda não se decidiram sobre como vão comemorar.

Os respondentes apontaram ainda as marcas mais lembradas na data. No topo da lista está O Boticário, com 26% dos votos, seguida de Natura com 9%, Marisa com 8%, Avon com 6%, Cacau Show e Nestlé com 2% e outras. Foi também revelado quais categorias devem ser compradas.