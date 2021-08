Dia da Cerveja: Itaipava sorteia geladeiras com cerveja e lança campanha

A Itaipava celebra o Dia da Cerveja, comemorado na sexta-feira, 6, com campanhas na televisão e sorteios até o fim do mês. A primeira etapa da ação começa hoje com um vídeo no intervalo da novela Império, da TV Globo, e segue com outro amanhã, no intervalo do Jornal Nacional. A intenção é exaltar a cerveja como parte de um momento especial da semana.

"A campanha quer levar aquele sentimento de alívio e de missão cumprida após uma semana de trabalho. E não há bebida melhor para brindar o Dia da Cerveja, neste #sextou especial, do que a Itaipava", diz Eliana Cassandre, gerente de marketing do Grupo Petrópolis, dono da marca Itaipava.

Como sustentação da campanha, a cidade de São Paulo contará com peças em formatos digitais e estáticos nas estações de metrô e trem. No Rio de Janeiro, a Itaipava terá mobiliário urbano durante todo o mês, além da campanha e conteúdos produzidos pelos influenciadores da marca: Cleo e John Drops.

Sorteio

A campanha também contempla uma ação em conjunto com a Rede Band FM, no período de 6 a 31 de agosto, que sorteará 5 geladeiras cheias de Itaipava, uma para cada região do Brasil.

Para participar, o usuário posta em sua rede social uma foto criativa com a sua Itaipava e a #PromoGeladeiraItaipava. E a emissora faz uma pré-seleção e envia para a marca. É possível participar até o dia 30/08. A campanha vai ser veiculada no instagram e Facebook da Band FM, além dos perfis de Itaipava.

Além disso, pensando exclusivamente no Estado de São Paulo, a marca irá realizar ações promocionais nos pontos de venda com divulgações locais.