De perfume a eletrônicos: Ame devolve até 50% do valor da compra de Natal

A fintech Ame preparou uma campanha de Natal com diversas ofertas com cashback (dinheiro de volta) de até 50% em produtos do Submarino, até 40% nas Americanas e outras novidades, como até 20% de cashback em lojas online parceiras como Technos, Multilaser, Mizuno e GA.MA.

Entre os produtos com 50% do dinheiro de volta no Submarino há, por exemplo, um fone de ouvido. Enquanto na Americanas a mecânica é válida, por exemplo, para o perfume Ultra Blue Ralph Lauren.

No app é possível também comprar vouchers para quem quer presentear familiares e amigos. A modalidade é chamada de “Envelope da Vovó”. Além da transferência, com quantia a partir de R$20, o presenteado também vai receber um cupom de 10% de cashback, com limite de R$15, para usar na Americanas.com, Submarino, Shoptime e em estabelecimentos parceiros, entre eles os postos de combustíveis BR Petrobras.

Para garantir o bônus, o usuário deverá clicar em “transferir”, na tela principal do app, escolher o valor e para quem vai doar, e inserir na descrição a hashtag #envelopinho, assim o presenteado receberá uma notificação. As transferências são válidas até o dia 31 de dezembro e o cupom promocional pode ser utilizado entre os dias 4 e 11 de janeiro ou até atingir o limite disponibilizado.