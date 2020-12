De Natura a Burger King: 5 campanhas marcantes de 2020

O ano de 2020 obrigou a reinvenção das agências de publicidade e das empresas em suas campanhas de marketing. Com a pandemia da covid-19 e, consequentemente distanciamento social, as produtoras passaram a testar seus elencos e funcionários até pedir para que as campanhas fossem produzidas em casa.

Inovação abre um mundo de oportunidades para empresas dos mais variados setores. Veja como, no curso Inovação na Prática

Pensando nisso, a EXAME separou cinco campanhas que deram o que falar e apontaram para diferentes modelos de se fazer marketing.

Profissionais da Saúde da Dove: A marca de higiene e cuidados pessoais lançou um vídeo que mostrou as marcas nos rostos dos profissionais da saúde na linha de frente do combate contra a covid-19. Como agradecimento, a marca doou o equivalente a mais de 5 milhões de euros de produtos Dove e equipamentos de proteção para iniciativas globais incluindo os profissionais da saúde no Brasil.

Páscoa da Lacta: A marca de chocolates revisitou seu posicionamento, que passou a ser “Lacta. Cada pedacinho aproxima. Mesmo estando cada um na sua toca”. Para a divulgação foram produzidos vídeos com apelo emocional, no tom de carta narrada. Veja um dos vídeos abaixo, em que uma avó fala da saudade e do sentimento ao não estar presente fisicamente na primeira Páscoa do neto.

Dia dos Pais Natura: a campanha apresentou um grupo de 14 influenciadores, entre eles o ator Thammy Miranda, o que causou reações positivas e negativas nas redes sociais. Segundo Andrea Alvares, vice-presidente de marca, inovação, internacionalização e sustentabilidade da Natura, a intenção não foi criar polêmica ou chocar, foi apenas mostrar as nuances da masculinidade.

Pix do Santander: Em campanha para divulgar na o novo sistema de pagamento, o banco Santander convocou para explicar as vantagens da ferramenta a “sumida” Ana Paula Arósio, atriz global protagonista de novelas e séries como “Os Maias”, que estava reclusa há 10 anos da televisão.

Faz um SX. Essa é a dica da Ana Paula Arósio e a nossa também. Conheça o PIX especial do Santander: https://t.co/MqVXDaL478 pic.twitter.com/VR5Nh0f6I3 — Santander Brasil (@santander_br) August 25, 2020

Halloween do Burger King: a rede de fast-food Burger King realizou uma promoção que permitia a retirada grátis de um sanduíche Whopper para quem fosse ao drive-thru “voando” em uma vassoura. Nas 172 unidades participantes o Burger King distribuiu cerca de 140.000 sanduíches, um número quase três vezes maior do que o prometido, que eram de 300 unidades por loja.