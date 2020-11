De McDonald’s a Rubaiyat: Uber Eats tem produtos a R$ 1 na Black Friday

O Uber Eats acaba de anunciar sua Black Friday para os usuários do aplicativo. Nesta semana, quem acessar o Eats poderá encontrar produtos a 1 real, promoções de “Compre 1, Leve 3”, entregas grátis, além de opções exclusivas para membros do programa Uber Pass.

“Nossa proposta com as promoções da Black Friday é oferecer o melhor custo-benefício para que os usuários possam escolher as opções que cabem melhor em cada bolso e em cada ocasião”, diz Thaís Azevedo, diretora de marketing do Uber Eats Brasil.

Na sexta-feira será possível aproveitar a promoção Compre 1, Leve 3. No McDonald’s, por exemplo, a opção está disponível para os Nuggets. Na TacoBell a oferta é válida para o Crunch Taco. Já no Bob’s, na compra de um milkshake, o cliente leva três. A oferta também é válida para os cookies do Subway, açaí do Açaí Concept e o duplo cheddar burguer do Giraffas.

A data também marca a chegada da promoção de produtos a 1 real para novos usuários. Em São Paulo, a oferta é válida para produtos selecionados na pizzaria Braz Elettrica; no Easy Poke, com o easy salmon; no Temakeria & Cia, com o temaki salmão completo, e no Rubaiyat, com o chicken burguer. Também participam da promoção produtos a 1 real grandes redes como McDonald’s e Bob’s, entre outros estabelecimentos.

Depois da Black Friday as promoções continuam na segunda-feira, dia da Cyber Monday. Neste dia, quem pedir no aplicativo ganhará entrega grátis até o fim do ano. Já os membros do Uber Pass terão um desconto adicional de 10% em dois pedidos realizados no Uber Eats durante o mês. Além disso, quem se tornar membro Uber Pass na semana da Black Friday, ou seja, de 23 a 29 de novembro, também poderá usufruir de mais 10% de desconto em cinco viagens com a modalidade UberX.