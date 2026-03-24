Marketing

De Ambev a Toguro, CMO Summit reúne mais de 400 lideranças de marketing em 2 dias

Evento será realizado nos dias 25 e 26 de março, em São Paulo, e espera receber mais de 6 mil participantes para discutir eficiência, branding, IA e o papel estratégico dos CMOs

(Instagram @toguro / Captura de tela)

(Instagram @toguro / Captura de tela)

Bruno Capelas
Bruno Capelas

Colaborador

Publicado em 24 de março de 2026 às 15h22.

Tudo sobreCMO Summit
Saiba mais

Na mesa das lideranças de marketing, há hoje um desafio claro: como operar sob pressão por resultados, cobranças internas e em um ambiente em que a atenção do consumidor é cada vez mais escassa — e disputada. É nesse cenário que o papel dos chamados chief marketing officers (CMOs) volta ao centro do debate no CMO Summit, encontro do setor que será realizado nos dias 25 e 26 de março, em São Paulo.

Com mais de 400 palestrantes e expectativa de 6 mil participantes, o evento sediado no Expo Center Norte terá palestras, mesas-redondas e até mesmo workshops que colocarão em destaque discussões sobre como os CMOs devem atuar na atualidade. Para especialistas, a discussão envolve o equilíbrio entre a previsibilidade na busca por resultados e a capacidade de gerar impacto.

“O marketing vive a tensão entre o conhecido e o desconhecido. A maior eficiência acontece justamente quando uma marca consegue chamar a atenção e fugir do comum, fazendo algo memorável”, destaca Guta Tolmasquim, CEO da startup Purple Metrics, dona de um software de mensuração de resultados de marketing.

“Há um risco enorme quando o marketing se agarra aos números e repete fórmulas de sucesso, mas há um risco enorme quando a área se descola da eficiência, trabalhando conceitos sem compromisso com resultado. O bom CMO se equilibra entre esses dois lados.”

Eficiência e diferenciação

Vale ressaltar que essa pressão não é exatamente nova. No entanto, ela tem ganhado contornos diferentes em um contexto de maior disciplina de capital e de revisão de investimentos em marketing, especialmente depois da guinada no mercado de capitais em 2022. Após um período de expansão, impulsionado por juros baixos e abundância de recursos, empresas passaram a cobrar mais eficiência de suas áreas comerciais e de comunicação.

Na visão de Tiago Magnus, CEO da Transformação Digital (TD), responsável pelo evento, há uma circunstância atual que impõe uma variável a essa missão de equilíbrio. “Existe hoje uma compressão do calendário e da atenção. Todo mundo disputa espaço ao mesmo tempo e há um desafio enorme em gerar resultado nesse ambiente”, afirma.

Para Guta, é uma questão cíclica: “toda vez que há uma grande mudança de mídia, o marketing acaba obviamente sendo impactado”.

Segundo a executiva, que participará de uma mesa-redonda sobre “efetividade no marketing” no dia 25, às 18h10, duas posturas podem ajudar os CMOs no presente. A primeira é retornar a um papel estratégico nas empresas.

“Ocupar um lugar na mesa pode ser estratégico tanto para o crescimento quanto para a eficiência, ajudando a pensar distribuição, go-to-market e uso do capital”, diz. Além da CEO do Purple Metrics, estarão presentes no debate executivos de empresas como Dasa, MRV e IMC – esta última, responsável por marcas como Viena, Frango Assado, KFC e Pizza Hut.

A outra postura recomendada por Guta é passar a tratar o marketing como ciência. “Somos uma cadeira com muita influência de opiniões, disseminando verdades que não são comprovadas. Basear a atuação em dados, grupos de controles e experimentações é uma forma do marketing gerar resultados”, diz. É um raciocínio sofisticado, que não abre mão da surpresa, mas também não se afasta dos números.

Além da mesa-redonda com Guta, a programação do CMO Summit traz ainda diversas sessões para quem está interessado em pautas como eficiência, efetividade e conexão com os negócios. Vice-presidente de marketing da Ambev, Daniel Waks vai falar sobre “o básico bem feito” numa plenária do dia 25 de março.

Outra mesa redonda, com executivos de Blip, Nuvemshop e Alelo, falará sobre os desafios dos CMOs na era da IA agêntica. No mesmo dia, haverá ainda um encontro com as lideranças de Creditas e Loggi para discutir “o fim da era do achismo”.

Já no dia 26, diretores de empresas como Cortex e Cogna falarão sobre a transição entre CMOs e chief revenue officers (CROs), cargo que tem sido cada vez mais popularizado.

‘Sabor’ diploma

Para além do pêndulo entre surpresa e previsibilidade, o CMO Summit também vai discutir a própria profissão de CMO – e quanto vale o saber acadêmico versus a experiência prática.

Sensação nas redes sociais, o influenciador Toguro será responsável por fazer a última plenária do evento, discutindo seu papel na farmacêutica Cimed. Visto como um perfil fora do circuito tradicional, Toguro tem sido exaltado por sua capacidade de comunicação e escala nas plataformas digitais.

É um tema cada vez mais relevante para empresas que disputam visibilidade em ambientes fragmentados. Para Magnus, essa diversidade de perspectivas é parte da proposta do encontro.

“Muitos CMOs estão lidando com os mesmos problemas. O evento serve para trocar experiências e entender o que está funcionando”, afirma. Na visão do executivo, movimentos como o da Cimed revelam uma transformação no próprio perfil dos líderes de marketing.

“Em nenhum momento a conversa é pela formação, mas pelo objetivo. É muito fácil enxergar valor quando existe alinhamento com o que a marca precisa naquele momento”, diz.

Para ele, os esperados 6 mil participantes do CMO Summit podem aprender muito com a palestra. “Gosto da forma como a Cimed pensa no branding, em uma construção de marca que cresce muito e cresce não fazendo o óbvio.”

LEIA TAMBÉM SOBRE CMO SUMMIT

Acompanhe tudo sobre:CMO Summit

Mais de Marketing

'Otimismo demais: ninguém falou sobre guerra ou desemprego', diz Faith Popcorn sobre SXSW

Versão brasileira: o que as marcas globais aprendem ao disputar o Brasil

Interesse estrangeiro pelo Brasil cresce no SXSW, diz curador da SP House

Google, Magalu e Localiza levam debate sobre IA no marketing ao CMO Summit 2026

Mais na Exame

Tecnologia

Vai viajar? Veja os apps que ajudam a circular melhor em qualquer cidade

Pop

BBB 26: Fãs denunciam 'roubo de CPF' em votação do Paredão

Carreira

Por que o excesso de autopromoção no LinkedIn pode prejudicar a evolução profissional

Brasil

Moraes autoriza prisão domiciliar temporária a Jair Bolsonaro