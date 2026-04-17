De Abacatudo à Moranguete: frutas com IA vão além da trend — e expõem o desafio das marcas

Nas últimas semanas, a internet se rendeu ao Abacatudo vilão, ao limão bebê abandonado e ao Bananaldo devastado pela traição. Frutas geradas por inteligência artificial passaram a protagonizar arcos narrativos mais envolventes do que muitas séries de streaming. São milhões de visualizações, comentários emocionados e pessoas torcendo, sofrendo e até se declarando para um morango.

E não se trata de qualquer história. Os enredos se repetem: traição, abandono, rejeição, vingança e redenção. É o repertório emocional das novelas verticais condensado em 60 segundos, com personagens que sequer têm expressões faciais reais. Ainda assim, funciona.

Essas narrativas ativam o que a psicologia define como esquemas emocionais primários: padrões de ameaça e pertencimento que o cérebro reconhece antes mesmo do processamento consciente. Você não decide se envolver com a história do limão abandonado. Seu sistema límbico decide por você. E o formato curto garante que a descarga emocional chegue antes de qualquer reflexão crítica.

O mercado olha e pensa "que trend, como a gente replica?". Não está errado, mas a pergunta mais útil é outra: por que isso funciona tão bem, e o que isso diz sobre o consumidor que a gente tenta alcançar todo dia?

A resposta não está só na produção com IA. Está na neurociência. Esses vídeos ativam três mecanismos ao mesmo tempo: traços faciais infantis que disparam instinto de cuidado nos mamíferos, a tendência do cérebro de projetar emoções humanas em objetos não humanos, e a recompensa que o sistema nervoso entrega quando encontra algo familiar apresentado de um jeito inesperado.

Jaak Panksepp, o neurocientista que mapeou os sistemas emocionais primários dos mamíferos, chamaria isso de ativação simultânea dos circuitos SEEKING e CARE. Não é acidente. É arquitetura emocional.

Tem uma camada que torna o problema ainda mais estrutural. B.F. Skinner demonstrou nos anos 1950 que o reforço intermitente, a recompensa que aparece de forma imprevisível, produz o padrão de comportamento mais resistente à extinção que existe. É o princípio das máquinas caça-níqueis.

O feed de conteúdo curto opera exatamente assim: você nunca sabe se o próximo vídeo vai te emocionar ou entediar, e essa imprevisibilidade é o que mantém o gesto. O cérebro se condiciona à possibilidade de recompensa, não à recompensa em si. Estímulo, talvez recompensa, de novo.

E esse mecanismo não pergunta se o conteúdo foi feito à mão ou por um modelo generativo. Ele só pergunta: me deu dopamina?

O que isso significa para os negócios vai além do alcance orgânico de um post. Uma pesquisa da McKinsey com 7.000 consumidores globais, publicada em 2025, tentou medir algo que o mercado raramente quantifica: quanto vale, comercialmente, uma hora de atenção do consumidor em cada formato de mídia. O resultado é revelador. Social video, um dos formatos de maior crescimento, gera apenas US$ 0,25 de valor por hora consumida. Esportes ao vivo geram US$ 33 pela mesma hora.

A diferença não está no tamanho da audiência. Está no tipo de atenção que cada formato produz. Mas a pesquisa traz um qualificador que importa: nem todo social video opera da mesma forma. Quando o conteúdo é mediado por um criador com relacionamento genuíno com sua audiência, a natureza dessa atenção muda. O criador entrega o que o scroll passivo não tem: contexto, identificação, senso de pertencimento.

A frutinha viraliza sozinha. O creator constrói vínculo. E vínculo é o que transforma exposição em memória de marca.

E aqui mora o problema para quem constrói marca sem essa estrutura: esse conteúdo gera consumo, não memória.

A dopamina do scroll premia a descoberta, não a associação. O cérebro registra o estímulo, não quem publicou. Ninguém lembra a conta que postou a frutinha. Lembra da frutinha. Byron Sharp chamaria isso de saliência sem estrutura de marca: visível por um instante, esquecida no próximo refresh.

O que agrava o cenário é que esse recondicionamento não é passageiro. O que começou como adaptação durante a pandemia se solidificou em mudança comportamental permanente, segundo o diagnóstico da própria McKinsey sobre o estado do consumidor.

Aquele que emerge desse ciclo tem tolerância menor à fricção, expectativa maior de velocidade e estímulo, e um sistema de recompensa calibrado para descargas rápidas. O consumidor não perdeu a capacidade de engajar em profundidade. Ele está sendo sistematicamente treinado para não precisar dela.

Campanhas que dependem de construção gradual de significado não falham por falta de criatividade. Falham porque competem com um ambiente que recompensa o oposto: velocidade, descarga e próximo estímulo.

Enquanto isso, vejo uma parte do mercado presa no debate de craft versus engajamento, IA versus criatividade humana, conteúdo artesanal versus gerado. É uma discussão legítima, mas opera em outra camada. O problema não é a ferramenta. É o que o uso massivo dessa ferramenta está fazendo com a arquitetura de atenção do consumidor.

Quando uma marca entra nesse jogo sem estrutura narrativa própria, ela não surfa a onda. Ela se dissolve nela. A pergunta mais profunda não é "como a gente viraliza?" nem "craft ou IA?". É: que tipo de memória estamos construindo?

Porque em um ambiente onde atenção de qualidade está se tornando escassa, a marca que souber construí-la não vai apenas se diferenciar. Vai ser uma das poucas que o consumidor ainda consegue lembrar por escolha própria, e não por algoritmo.

Porque dopamina sem contexto é entretenimento. Dopamina com significado é marca.