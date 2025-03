Danúbio revitaliza sua marca com nova campanha e aposta estratégica no bem-estar

Após quatro anos sem grandes investimentos em comunicação, a Danúbio, marca da Vigor Alimentos, empresa da JBS, lança a campanha "Viver Leve Faz Bem", reforçando seu novo posicionamento focado em bem-estar e saudabilidade.

A estratégia envolve um investimento equivalente à cerca de 20% do orçamento de publicidade da Vigor neste ano, um montante significativo, segundo Karina Dal Sasso, diretora de marketing da companhia, que não divulga valores.

Desenvolvida pela Santa Clara, a campanha busca inspirar os consumidores a adotar um estilo de vida mais simples e leve, promovendo não apenas a saúde física, mas também o equilíbrio emocional e mental, por meio de pequenas escolhas diárias.

Ao mesmo tempo, destaca o portfólio da Danúbio, que inclui queijos frescal, minas frescal e cremosos, posicionando-se como opção para quem busca uma alimentação equilibrada. A marca também reforça em sua comunicação o compromisso com a redução de gordura e aditivos.

De acordo com Dal Sasso, o conceito foi desenvolvido em resposta à crescente demanda por produtos que não se limitam à nutrição, mas também abordam o bem-estar emocional e mental.

Esse mercado movimentou US$ 5,7 trilhões globalmente em 2022, com um crescimento de 12% desde 2020, conforme a pesquisa A Economia Global do Bem-Estar, do Global Wellness Institute (GWI). A previsão é que o setor continue a se expandir, com um aumento adicional de 52% até 2027.

Dentro da Vigor Alimentos, que reúne oito marcas em seu portfólio, a Danúbio busca estrategicamente ocupar esse território, diferenciando-se de outras marcas, como Vigor, focada no prazer cotidiano, e Faixa Azul, associada a momentos especiais", afirma a executiva.

A campanha "Viver Leve Faz Bem" será veiculada em diferentes plataformas, incluindo TV, mídia externa, digital e ativações presenciais. Haverá também ações com influenciadores digitais ligados ao conceito. Entre as iniciativas previstas estão atividades relacionadas à meditação e à prática de yoga em cidades, como o Rio de Janeiro.

As ações têm um enfoque especial no público feminino, destacando a necessidade de normalizar a imperfeição e promover a autoaceitação. O objetivo é incentivar escolhas mais leves, sem cobranças excessivas em relação à rotina alimentar ou de exercícios.

A campanha ainda é acompanhada de uma repaginação na identidade visual da marca, mais moderna, dinâmica e simplificada. Desenvolvido em parceria com a CBA B+G, agência especializada em branding e design, o processo envolveu pesquisas qualitativas e testes com grupos de consumidores.

Embora a atualização visual chegue em breve às embalagens, a executiva garante que não haverá mudanças no tamanho dos produtos nem na precificação neste momento. “O novo design busca transmitir a proposta de leveza e bem-estar, mantendo a essência da marca e garantindo maior destaque no ponto de venda. A campanha e o conceito "Viver Leve Faz Bem" servirão como referência para futuras inovações”, diz.

Em termos de negócio, a expectativa é reforçar a conexão com os consumidores, expandir a presença no mercado e impulsionar o crescimento do portfólio. “A Danúbio quer ser lembrada não apenas pela qualidade de seus produtos, mas também como uma marca que inspira um estilo de vida equilibrado, simples e autêntico”, finaliza a executiva.