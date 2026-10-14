15 filmes imperdíveis para assistir na 50ª Mostra de Cinema de São Paulo

A 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo começa oficialmente nesta quarta-feira, 14, com mais de 300 títulos em exibição. Até o dia 29 de outubro, o festival traz uma programação especial para a edição de meio século e oferece alguns dos filmes mais aguardados do ano — entre eles, os principais candidatos às premiações do cinema de 2027.

A seleção da Mostra conta com filmes exibidos e vencedores dos principais festivais internacionais de cinema. Fazem parte da 50ª edição títulos como Fjord (vencedor da Palma de Ouro em Cannes), Mulher Desconhecida (vencedor do Leão de Ouro em Veneza), A Terra de Meu Pai (vencedor de melhor direção em Cannes), Aqui Não É o Seu Lugar (vencedor do Leopardo de Ouro em Locarno), entre outros.

Produções brasileiras, também conceituadas no Brasil e no exterior, já têm sessão confirmada. São elas: Feito Pipa (vencedor do Urso de Cristal em Berlim e escolha brasileira para o Oscar de Melhor Filme Internacional de 2027), A Margem do Rio (vencedor do principal prêmio do Festival do Rio), London (vencedor do prêmio Queer Lion no Festival de Veneza) e 100 outros.

Para ajudar você a navegar pela programação e escolher as melhores sessões, a Casual EXAME selecionou 15 filmes imperdíveis da temporada. Confira a lista completa:

Fjord

Os Gheorghiu, um devoto casal romeno-norueguês, se estabelecem em uma vila em um distante fiorde, onde se aproximam de seus vizinhos, os Halberg. Seus filhos logo criam um vínculo, apesar de terem criações muito diferentes. Quando Elia, a filha adolescente dos Gheorghiu, aparece na escola com marcas pelo corpo, a comunidade passa a se perguntar se a educação tradicional que as crianças recebem dos pais tem algo a ver com isso. Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes.

Mulher Desconhecida

Marie, uma jovem babá e empregada doméstica, está prestes a se casar com seu patrão, Christian, um viúvo rico e mais velho. Mas ela esconde um segredo vergonhoso: durante a Segunda Guerra Mundial, Marie teve um relacionamento com um soldado alemão. Agora, com o passado ameaçando vir à tona, ela se vê forçada a fazer de tudo para preservar seu novo status de senhora da casa em meio ao caos do pós-guerra. Vencedor do Leão de Ouro e da Coppa Volpi de Melhor Atriz, para Mathilde Arcel, no Festival de Veneza.

A Terra do Meu Pai

No verão de 1949, no ápice da Guerra Fria, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura Thomas Mann e sua filha Erika embarcam em uma emocionante viagem a bordo de um Buick preto pelas ruínas da Alemanha, partindo de Frankfurt sob domínio estadunidense até a Weimar sob controle soviético. De volta ao lar após 16 anos de exílio nos EUA, o escritor é forçado a confrontar não apenas os destroços de uma nação dividida, mas também as feridas irremediáveis de sua própria família. Vencedor do prêmio de melhor direção no Festival de Cannes. Musk Um olhar incisivo por trás da lenda de Elon Musk, o mais celebrado “inventor-empreendedor” do mundo, que exerce enorme influência sobre o mundo que vivemos. Exibido no Festival de Veneza. Feito Pipa Gugu é um menino de quase 12 anos, sonhador e apaixonado por futebol, que vive com a avó Dilma, uma professora aposentada que o cria de forma livre e afetuosa, sem se preocupar com os julgamentos dos moradores da cidade. A relação do garoto com o pai Batista é difícil, feita de ausências, expectativas e afetos não ditos. Avó e neto moram sozinhos ao lado da barragem de Araújo Lima que, após anos de seca, começa a revelar as ruínas de uma antiga cidade submersa, trazendo à tona lembranças que mudaram a vida da família. Vencedor do Urso de Cristal e do Grande Prêmio do Júri Internacional na seção Generation Kplus do Festival de Berlim.

Aos Treze em Gaza

Gaza, 2025. Raghad, de treze anos, e seu pai, Abu Raghad, enfrentam o deslocamento forçado após um bombardeio devastador. Enquanto a garota se torna mulher em um acampamento superlotado, sem privacidade nem cuidados básicos, o pai recorre ao mercado negro para garantir a sobrevivência de ambos. Ao longo dessa jornada, o filme traça um retrato íntimo das marcas invisíveis que a guerra deixa na dignidade pessoal, nos laços sociais e na inocência infantil. Exibido no Festival de Toronto.

A Professora de Francês

Graça sobrevive dando aulas particulares de francês em Belo Horizonte, onde vive com a namorada francesa. Após uma emergência de saúde do pai, retorna à casa onde cresceu, no subúrbio da cidade. Acolhida por vizinhos que lideram uma seita na comunidade, ela passa a ser envolvida por um fanatismo que tenta devolvê-la “ao seu lugar”. Aos poucos, sua realidade assume os contornos de um inquietante pesadelo.

Primetime

Em 2006, o jornalista Chris Hansen se prepara para fazer história na televisão com "To Catch a Predator", um programa polêmico que usa operações secretas e câmeras escondidas para expor, ao vivo, predadores sexuais pegos em flagrante. À medida que a atração se torna um fenômeno nacional e seu apresentador vira um ídolo do público, a linha que separa informação, justiça e espetáculo se torna cada vez mais tênue, e a mistura entre jornalismo, entretenimento e voyeurismo televisivo fica insustentável. Exibido no Festival de Veneza.

O Ser Querido

O aclamado cineasta Esteban Martínez é uma lenda tanto por seus filmes quanto por um passado de violência e excessos. Em seu novo projeto, ele oferece um papel à filha, Emilia, sob o pretexto de tentar salvar sua carreira estagnada como atriz. A convivência no set os reaproxima após anos de afastamento, mas inevitavelmente reabre velhas feridas que nunca cicatrizaram. Exibido no Festival de Cannes.

A Margem do Rio

Izaquiel, um auxiliar de serviços gerais, se arrisca em encontros secretos noturnos nos manguezais do Recife, onde conhece Jeremias, um pescador intrigante e magnético. Quando uma ameaça violenta invade o lugar, Jeremias conduz Izaquiel às profundezas do coração do mangue, onde realidade e mito se entrelaçam. Vencedor do Prêmio Especial do Júri no Festival de Locarno. Vencedor do prêmio de Melhor Filme Brasileiro do Festival do Rio.

Fernanda

Retrato de uma das maiores atrizes brasileiras a partir daquilo que lhe é indissociável: seu ofício. O documentário acompanha Fernanda Montenegro em seus trabalhos mais recentes no cinema e no teatro e, a partir disso, retorna ao passado para mostrar a construção de uma grande atriz ao longo do tempo. Dirigido por Pedro Waddington, filho do diretor Andrucha Waddington, genro de Fernanda, o filme se apropria da relação familiar como parte do enredo, captando momentos íntimos da atriz nos bastidores e revelando registros inéditos de trabalhos feitos em família, como o filme “Casa de Areia”, em que Fernanda contracena com a filha, Fernanda Torres.

Cameron Winter at Carnegie Hall

Em dezembro de 2025, após uma turnê de meses com ingressos esgotados ao lado de sua banda, Geese, Cameron Winter voltou a Nova York para uma única apresentação no Carnegie Hall. Este é o filme. Dirigido por Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra).

Retorno a Buenos Aires

Buenos Aires, 2008. Após passar 33 anos na Itália, Mariano Guerra retorna à Argentina para testemunhar no julgamento dos ex-militares que o sequestraram, torturaram e escravizaram durante a ditadura militar. Ao lado de outros sobreviventes, ele fica hospedado em uma acomodação disponibilizada pelo Ministério da Justiça, onde reencontra pessoas que compartilharam seu cativeiro e aguarda o dia de seu depoimento. Os dias passados com as outras testemunhas, os encontros e os relatos trazem novamente à tona histórias que permaneceram sem resolução por décadas. Mariano é um dos poucos sobreviventes daquela tragédia e carrega um peso que nenhuma sentença poderá aliviar. Seu retorno a Buenos Aires o obriga a confrontar o que significa ter sobrevivido. Vencedor do Prêmio Francesco Pasinetti de Melhor Filme no Festival de Veneza.

Marco Bechis recebe o Prêmio Humanidade nesta 50ª Mostra.

Vicentina Pede Desculpas

Numa manhã ensolarada em Belo Horizonte, um ônibus lotado segue para o centro da cidade. Ao cruzar um viaduto, o veículo repentinamente desvia, sai da pista e cai na avenida abaixo. Um passageiro fica gravemente ferido, enquanto todos os outros – incluindo Wesley, o motorista – morrem. A tragédia domina os noticiários de televisão e as manchetes dos jornais em todo o país. As câmeras de segurança do ônibus e da via registram o momento do acidente e, após a análise das imagens, começam a circular especulações de que o motorista poderia ter agido intencionalmente, num aparente suicídio. Vicentina, uma professora aposentada de 75 anos e mãe de Wesley, fica devastada com a tragédia e sem saber como seguir em frente. Ela decide procurar as famílias das vítimas e pedir desculpas. O caminho à sua frente se mostra difícil, e as respostas que Vicentina tanto busca nem sempre são as que ela encontra. Exibido nos festivais de Toronto e San Sebastián.

London

London, um jovem queer com deficiência, ganha a vida fazendo performances eróticas em uma casa de fetiches e tem a chance de descobrir a origem e o destino de sua deficiência através de um exame médico. Com os resultados em mãos, London vai ter que decidir se sua vida será guiada por um diagnóstico ou se vai seguir seus sonhos. Vencedor do prêmio Queer Lion no Festival de Veneza.