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Ibovespa reduz perdas com petróleo em alta; dólar mantém avanço em R$ 5,03

Investidores repercutem a inflação dos EUA e aguardam pesquisas eleitorais, enquanto Petrobras avança com a alta do petróleo em meio a tensões no Oriente Médio

Painel de cotações na B3 (Germano Lüders/Exame)

Painel de cotações na B3 (Germano Lüders/Exame)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16h18.

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O Ibovespa reduziu as perdas ao longo da tarde desta quarta-feira, 14, e passou a rondar a estabilidade, após abrir em queda pressionado por bancos, ações domésticas e empresas ligadas a commodities. Os investidores repercutem a inflação dos Estados Unidos e aguardam pesquisas eleitorais sobre o segundo turno presidencial.

Às 16h06 (horário de Brasília), o índice recuava 0,17%, aos 206.598 pontos. O dólar comercial subia 0,28%, cotado a R$ 5,034.

Na B3, Vale (VALE3) e os bancos ainda pressionam o índice. Itaú (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3) e BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da EXAME) operam em queda, com exceção do Banco do Brasil, que apresenta leve alta de 0,16%.

Na contramão de parte do setor de commodities, Petrobras sustenta ganhos, acompanhando a alta do petróleo no mercado internacional. O papel ordinário (PETR3) sobe 1,96%, enquanto o preferencial (PETR4) avança 1,72%.

Petróleo fecha em alta

No mercado internacional, os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, com investidores avaliando o relatório mensal da Agência Internacional de Energia (AIE), que aponta que as restrições nos mercados de diesel podem persistir até bem depois de 2027. A agência também alertou que novos ataques dos houthis à Arábia Saudita ameaçam comprometer a recuperação da oferta global de petróleo.

As tensões entre Estados Unidos e Irã também seguem no radar, com Teerã ampliando as ofensivas contra navios no Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio americano aos portos iranianos e ao endurecimento das sanções.

Nesse cenário, o petróleo Brent para dezembro subiu 0,35%, a US$ 106,06 por barril, na ICE, enquanto o WTI para novembro avançou 1,01%, a US$ 95,09 por barril, na Nymex.
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