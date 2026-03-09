Após vender tequila por US$ 1 bi, George Clooney aposta em cerveja sem álcool

O ator George Clooney voltou a investir no setor de bebidas ao lado dos empresários Rande Gerber e Mike Meldman. O trio anunciou o lançamento da Crazy Mountain, uma nova cerveja sem álcool que busca atender a consumidores interessados em opções com sabor de cerveja tradicional, mas sem a presença de álcool.

Os três sócios já haviam atuado juntos no mercado de bebidas com a marca de tequila Casamigos, vendida em 2017 para a Diageo em um acordo avaliado em cerca de US$ 1 bilhão. Agora, o grupo aposta em um segmento que vem ganhando espaço globalmente: o de bebidas sem álcool.

Produzida nos Estados Unidos, a Crazy Mountain é elaborada com um processo de fabricação que reduz naturalmente a formação de álcool durante a produção. Segundo a empresa, a bebida mantém características de uma lager tradicional, como sabor leve e aroma refrescante.

De acordo com informações do jornal New York Post, o produto deve chegar ao mercado em duas versões original e limão e cada lata de 355 ml possui aproximadamente 65 calorias.

Mudança nos hábitos de consumo

Segundo os fundadores da marca, a criação da Crazy Mountain foi motivada por uma transformação no comportamento de consumo. Eles perceberam que muitas pessoas continuam apreciando o ritual de abrir uma cerveja em momentos de lazer, como após atividades físicas ou ao relaxar no fim do dia, mas nem sempre desejam consumir álcool.

De acordo com Rande Gerber, a proposta da nova bebida é justamente oferecer essa alternativa, permitindo que o consumidor aproveite a experiência social associada à cerveja sem os efeitos do álcool.

A Crazy Mountain será inicialmente disponibilizada em mercados selecionados dos Estados Unidos. A expectativa é que a distribuição nacional seja ampliada gradualmente nos próximos meses.

Crescimento do mercado de bebidas sem álcool

O lançamento acontece em um momento de expansão do mercado de bebidas sem álcool. Dados da empresa de pesquisa NIQ indicam que as vendas de cervejas, vinhos e destilados sem álcool cresceram 26% entre 2024 e 2025, ultrapassando US$ 800 milhões nos Estados Unidos.

Nos últimos anos, a participação da cerveja sem álcool no mercado também aumentou significativamente. Há cerca de sete anos, ela representava apenas 0,3% das vendas totais de cerveja no país, mas atualmente já responde por mais de 5% do consumo do setor.