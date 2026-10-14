Farm, Adidas e Real Madrid: o que está por trás da collab inédita

RESUMO ＋ A marca brasileira Farm Rio, a empresa de artigos esportivos Adidas e o clube espanhol Real Madrid lançam em outubro uma coleção inédita de roupas e acessórios com estampas inspiradas na cultura carioca. A coleção inclui duas camisas pré-jogo, agasalhos, acessórios e cinco estampas, enquanto o lançamento coincide com a abertura da primeira loja temporária da Farm em Madri.

Adidas, Farm Rio e Real Madrid se unem em uma collab inédita para lançar uma coleção que combina a identidade visual do clube espanhol com as estampas características da marca brasileira. A coleção, que chega ao mercado ainda em outubro, reúne roupas e acessórios inspirados na cultura carioca e marca um novo capítulo na parceria entre Farm e Adidas, iniciada há mais de uma década.

"Há mais de onze anos, construímos uma parceria com a Adidas que nos permite explorar novas formas de aproximar os universos da moda, cultura e esporte. Desenvolver uma colaboração com o Real Madrid, um dos clubes mais emblemáticos do futebol mundial, é motivo de muito orgulho para nós, como marca brasileira", destaca Katia Barros, cofundadora da Farm Rio, com exclusividade à EXAME.

Segundo a executiva, a collab também é uma oportunidade de "levar a identidade, criatividade e brasilidade para um universo que mobiliza milhões de pessoas ao redor do mundo".

Jersey e altinhas

A coleção-cápsula reúne duas camisas pré-jogo que serão usadas pelo Real Madrid, além de agasalhos, moletom com capuz, chapéu, bolsa tote e cachecol de torcedor. São cinco estampas desenvolvidas pela Farm, que combinam elementos florais e botânicos com referências visuais do universo esportivo.

As peças misturam o branco tradicional do clube com o verde e o rosa associados à marca brasileira. Segundo a Farm, entre os recursos gráficos estão florais reinterpretados em composições que remetem à camuflagem, linhas diagonais e desenhos minimalistas em tom sobre tom.

Para a campanha de divulgação, as marcas reuniram jogadores como Jude Bellingham, Vinícius Júnior e Arda Güler, além das atletas Merle Frohms e Maëlle Lakrar. O conceito brinca com a altinha, prática popular nas praias do Rio de Janeiro em que os participantes mantêm a bola no ar em uma roda, e usa a modalidade como referência para aproximar futebol e cultura carioca.

Campanha da collab entre Farm, Adidas e Real Madrid explora o conceito de altinhas praticadas no Rio de Janeiro (Divulgação/Farm Rio)

Expansão internacional

O lançamento da coleção ocorre em paralelo à expansão internacional da Farm, que abriu sua primeira loja temporária em Madri em outubro.

A Espanha, portanto, é uma peça importante na estratégia de crescimento da marca na Europa. Antes de Madri, a Farm já vinha testando o mercado no país com operações temporárias em destinos como Ibiza e Marbella.

"Esse momento ganha um significado ainda mais especial com a chegada da nossa primeira loja em Madri. A colaboração representa uma oportunidade de estreitar nossa conexão com o público espanhol e, ao mesmo tempo, fortalecer a presença internacional da Farm, levando um pouco mais da nossa cultura e do nosso jeito de ver o mundo para novos territórios", reforça Barros.

Fundada em 1997, no Rio de Janeiro, a Farm iniciou sua expansão internacional em 2019, com a abertura de uma loja no Soho, em Nova York. Desde então, a marca ampliou a presença física e comercial no exterior, incluindo parcerias com varejistas e colaborações com outras empresas.

A Adidas é uma das parceiras mais antigas nessa estratégia. Segundo a própria Farm, as coleções desenvolvidas pelas duas marcas desde 2014 já chegaram a 55 países, com lançamentos simultâneos no Brasil e em mercados internacionais.

A abertura da loja temporária em Madri acrescenta um ponto de contato físico com o consumidor espanhol. Localizado no bairro de Salamanca, o espaço também recebe a coleção com o Real Madrid e a adidas, cuja distribuição inclui canais oficiais das duas empresas e lojas selecionadas.