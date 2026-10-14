Farm, Adidas e Real Madrid: o que está por trás da collab inédita

(Divulgação/Farm Rio)
Repórter de Marketing
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 09h18.
A marca brasileira Farm Rio, a empresa de artigos esportivos Adidas e o clube espanhol Real Madrid lançam em outubro uma coleção inédita de roupas e acessórios com estampas inspiradas na cultura carioca. A coleção inclui duas camisas pré-jogo, agasalhos, acessórios e cinco estampas, enquanto o lançamento coincide com a abertura da primeira loja temporária da Farm em Madri.
Adidas, Farm Rio e Real Madrid se unem em uma collab inédita para lançar uma coleção que combina a identidade visual do clube espanhol com as estampas características da marca brasileira. A coleção, que chega ao mercado ainda em outubro, reúne roupas e acessórios inspirados na cultura carioca e marca um novo capítulo na parceria entre Farm e Adidas, iniciada há mais de uma década.
"Há mais de onze anos, construímos uma parceria com a Adidas que nos permite explorar novas formas de aproximar os universos da moda, cultura e esporte. Desenvolver uma colaboração com o Real Madrid, um dos clubes mais emblemáticos do futebol mundial, é motivo de muito orgulho para nós, como marca brasileira", destaca Katia Barros, cofundadora da Farm Rio, com exclusividade à EXAME.
Segundo a executiva, a collab também é uma oportunidade de "levar a identidade, criatividade e brasilidade para um universo que mobiliza milhões de pessoas ao redor do mundo".
A coleção-cápsula reúne duas camisas pré-jogo que serão usadas pelo Real Madrid, além de agasalhos, moletom com capuz, chapéu, bolsa tote e cachecol de torcedor. São cinco estampas desenvolvidas pela Farm, que combinam elementos florais e botânicos com referências visuais do universo esportivo.
As peças misturam o branco tradicional do clube com o verde e o rosa associados à marca brasileira. Segundo a Farm, entre os recursos gráficos estão florais reinterpretados em composições que remetem à camuflagem, linhas diagonais e desenhos minimalistas em tom sobre tom.
Para a campanha de divulgação, as marcas reuniram jogadores como Jude Bellingham, Vinícius Júnior e Arda Güler, além das atletas Merle Frohms e Maëlle Lakrar. O conceito brinca com a altinha, prática popular nas praias do Rio de Janeiro em que os participantes mantêm a bola no ar em uma roda, e usa a modalidade como referência para aproximar futebol e cultura carioca.
O lançamento da coleção ocorre em paralelo à expansão internacional da Farm, que abriu sua primeira loja temporária em Madri em outubro.
A Espanha, portanto, é uma peça importante na estratégia de crescimento da marca na Europa. Antes de Madri, a Farm já vinha testando o mercado no país com operações temporárias em destinos como Ibiza e Marbella.
"Esse momento ganha um significado ainda mais especial com a chegada da nossa primeira loja em Madri. A colaboração representa uma oportunidade de estreitar nossa conexão com o público espanhol e, ao mesmo tempo, fortalecer a presença internacional da Farm, levando um pouco mais da nossa cultura e do nosso jeito de ver o mundo para novos territórios", reforça Barros.
Fundada em 1997, no Rio de Janeiro, a Farm iniciou sua expansão internacional em 2019, com a abertura de uma loja no Soho, em Nova York. Desde então, a marca ampliou a presença física e comercial no exterior, incluindo parcerias com varejistas e colaborações com outras empresas.
A Adidas é uma das parceiras mais antigas nessa estratégia. Segundo a própria Farm, as coleções desenvolvidas pelas duas marcas desde 2014 já chegaram a 55 países, com lançamentos simultâneos no Brasil e em mercados internacionais.
A abertura da loja temporária em Madri acrescenta um ponto de contato físico com o consumidor espanhol. Localizado no bairro de Salamanca, o espaço também recebe a coleção com o Real Madrid e a adidas, cuja distribuição inclui canais oficiais das duas empresas e lojas selecionadas.
A coleção de Adidas, Farm Rio e Real Madrid chega ao mercado em outubro. A distribuição inclui canais oficiais da Farm e da Adidas, além de lojas selecionadas.
A coleção reúne duas camisas pré-jogo que serão usadas pelo Real Madrid, além de agasalhos, moletom com capuz, chapéu, bolsa tote e cachecol de torcedor.
As cinco estampas combinam elementos florais e botânicos com referências visuais do esporte. Segundo a Farm Rio, as peças misturam o branco tradicional do Real Madrid com verde e rosa, além de composições que remetem à camuflagem, linhas diagonais e desenhos minimalistas.
A campanha reúne Jude Bellingham, Vinícius Júnior e Arda Güler, além das atletas Merle Frohms e Maëlle Lakrar. O conceito usa a altinha, prática popular nas praias do Rio de Janeiro, para aproximar futebol e cultura carioca.
Farm Rio e Adidas mantêm uma parceria desde 2014. Segundo a Farm, as coleções desenvolvidas pelas duas marcas já chegaram a 55 países, com lançamentos simultâneos no Brasil e em mercados internacionais.
O lançamento ocorre em paralelo à abertura da primeira loja temporária da Farm Rio em Madri, no bairro de Salamanca. Segundo Katia Barros, cofundadora da Farm Rio, a colaboração ajuda a estreitar a conexão com o público espanhol e a fortalecer a presença internacional da marca.