Coronavírus: Protex volta a vender álcool gel no Brasil após cinco anos

A fabricante de bens de consumo Colgate-Palmolive volta a comercializar o álcool gel 70% com a marca Protex, mais conhecida pelos sabonetes antibacterianos.

Disponível na versão 220g/ 250ml, o produto será vendido a partir de agosto em supermercados, hipermercados e farmácias de todo o Brasil por 11,99 reais. O lançamento em meio a pandemia do novo coronavírus marca a volta de Protex álcool gel que foi descontinuado pela companhia há cinco anos.

“O álcool gel é um produto que deve acompanhar o dia a dia das pessoas cada vez mais e se tornar um aliado para higiene a todo momento. Voltar a produzir álcool gel nesse momento é importante para a companhia”, afirma Maria Paula Capuzzo, presidente da Colgate-Palmolive no Brasil.

A companhia que faturou 15,7 bilhões de dólares no mundo ano passado não revela a expectativa de incremento com a venda do álcool gel no Brasil. Nos cinco primeiros meses deste ano foram vendidas no país 6,3 mil toneladas do item. No mesmo período de 2019, a comercialização foi de 200 toneladas.

Desde março, a Colgate-Palmolive intensificou o suporte às comunidades por meio da educação sobre higiene e doação de produtos. Ao todo, estão sendo doados cerca de 3,5 milhões de produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica, que somam mais de R$ 11,5 milhões e beneficiam mais de 800 mil famílias. Por isso, as 144 mil unidades do álcool em gel da Protex produzidas no primeiro lote serão doadas e beneficiarão dez instituições de São Paulo.