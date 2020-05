Contra o desemprego, mulheres criam lista de profissionais da publicidade

O MORE GRLS, um instituto sem fins lucrativos que visa aumentar a participação das mulheres nas áreas da publicidade, design e conteúdo lança um lista com nomes e contatos das profissionais disponíveis para trabalhos.

“Acreditamos que a busca por força de trabalho temporária vai crescer muito nos próximos meses, por isso criamos a planilha, uma ferramenta rápida e organizada para os gestores encontrarem profissionais capacitadas disponíveis”, diz Laura Florence, cofundadora do Instituto.

Segundo ela, o objetivo é também mostrar que ter uma equipe diversa é uma questão de negócios. Empresas com liderança feminina, por exemplo, lucram cerca de 25% mais, segundo uma pesquisa da consultoria McKinsey.

Ao pensar nos clientes, 65% das mulheres não se identifiquem com as suas representações na publicidade. Isto acontece, também, porque as mulheres ocupem apenas 26% das vagas criativas, não chegando a ser 25% da liderança nas agências.

“Este momento pode nos dar a chance de criar a novos modelos de trabalho e empregabilidade”, diz Laura.