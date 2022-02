Ganhar dinheiro com marketing digital? Descubra nesta masterclass gratuita

Empreendedor e fundador da maior empresa de consultoria de marketing do Brasil vai te contar o que ninguém conta sobre fazer dinheiro na internet. Veja como participar

Acontece, nesta terça-feira, 15, a Masterclass Cientista do Marketing. Resultado de uma parceria entre a EXAME e a V4 Company, maior assessoria de marketing digital do país, a aula será ministrada ao vivo pelo CEO e co-fundador da empresa, Dener Lippert.

Com mais de 10 anos de experiência neste mercado, Lipert vai compartilhar as 10 habilidades que qualquer pessoa precisa desenvolver para conseguir utilizar o marketing digital para lucrar com qualquer negócio na internet.

Aprenda como lucrar mais no seu negócio através do marketing digital. Inscreva-se para a masterclass gratuita com Dener Lippert!

Não é de hoje que os conhecimentos e habilidades do marketing digital se tornam essenciais para o sucesso dos negócios – mas, com os consumidores cada vez mais inseridos no ambiente digital, isso ficou ainda mais evidente.

De olho nesse cenário, Lippert desenvolveu uma metodologia própria, baseada em quatro pilares que ele considera essenciais para o sucesso de uma empresa (tráfego, engajamento, conversão e retenção).

“Qualquer negócio que queira crescer vai precisar trabalhar nestes quatro aspectos. Se ele não estiver crescendo, é porque um deles não está funcionando bem”, afirmou o empresário em entrevista à EXAME.

Assim, não demorou muito para que Lippert se consolidasse como uma das principais referências no setor.

Aprenda com quem fez acontecer, garanta sua presença para ter uma aula gratuita com Dener Lippert

Durante a masterclass que vai ao ar nesta terça-feira, ele vai compartilhar seus aprendizados de maneira totalmente gratuita. Faça já sua inscrição para não perder essa oportunidade de aprendizado que pode transformar sua carreira.