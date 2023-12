Eu vou tomar um Guaraná! Hit de Joelma inspira parceria com a marca de refrigerante

O sucesso ‘Voando pro Pará’, de Joelma, além de tornar o tacacá, caldo típico do Pará, uma das comidas mais pesquisadas no Google Brasil, em 2023, rendeu uma série de memes nas redes sociais e, mais recentemente, parceria entre a cantora e o refrigerante Guaraná Antarctica, da Ambev.

Tudo começou após uma fã viralizar com uma paródia do hit, que diz “Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa”. No vídeo, Lorena Pierra, uma simpática garota, troca a palavra ‘tacacá’ por ‘guaraná’.

Após a repercussão, Guaraná Antarctica fez um clipe musical, idealizado pela agência Soko, que traz Joelma cantando um novo refrão, com coreografia especial. A ideia foi unir o prato típico brasileiro, que leva caldo de tucupi, jambu e camarão seco, ao refrigerante, que tem suas raízes e origem na Amazônia.

“Ficamos muito felizes com a repercussão. Jamais imaginaríamos que a própria Joelma iria ver e curtir a brincadeira. Quando Guaraná Antarctica falou com a gente, entendemos a dimensão que tudo ganhou”, comenta Raissa Pierra, mãe da Lorena.

“Para qualquer marca é um reconhecimento importante estar tão naturalizada na cultura a ponto de se tornar uma música. Estamos felizes em poder aumentar nossa história já centenária em um projeto tão genuíno e com a cara do Brasil”, comenta Tetê Chaves, diretora de marketing de Guaraná Antarctica.

A campanha, que começou nas redes sociais, chamou a atenção dos fãs clubes da cantora e teve como ponto alto o show em Goiânia, realizado no último 16, com a apresentação da nova versão da música.

“O Guaraná Antarctica já fazia parte da vida da minha família, agora, vai fazer parte da minha carreira. Estou feliz com a parceria e com toda a repercussão da nova versão nas redes sociais. Meus fãs estão super engajados, criando versões criativas, cantando, dançando, enfim, está lindo. Simbora tomar um tacacá e tomar um guaraná”, finaliza Joelma.