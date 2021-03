Com realidade aumentada, Pizza Hut lança jogo Pac-Man nas caixas de pizzas

A Pizza Hut anunciou uma parceria nostálgica com o personagem de videogame Pac-Man. Na campanha, nos Estados Unidos, o anúncio com inspiração retrô aparece repaginado com realidade aumentada.

As caixas de pizza, em edição limitada, terão códigos QR que, quando lidos em um smartphone, permitirão que os clientes joguem uma versão de realidade aumentada do jogo. A rede também dará aos jogadores a possibilidade de ganhar uma máquina Arcade1Up Pac-Man, segundo informações do Business Insider.

Para a Bandai Namco Entertainment Inc, empresa que possui a licença da Pac-Man, a parceria faz bastante sentido uma vez que o próprio personagem tem um design inspirado na forma de uma pizza com uma fatia retirada dela.

A campanha conta também com vídeos divulgando ações como a venda de pizzas por 10 dólares.

Pandemia

A pandemia da Covid-19 acelerou os negócios da Pizza Hut nos Estados Unidos, sendo que no quarto trimestre de 2020 a empresa registou o melhor desempenho dos últimos 10 anos ao crescer 8% as vendas nas mesmas lojas.

A intenção agora é que o marketing volte a dar uma imagem consistente para a marca e, neste momento, com a ajuda de Pac-Man.